Інтерфакс-Україна
Події
19:53 05.02.2026

Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

1 хв читати
Голова української делегації на тристоронніх переговорах зі США та Росією, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров повідомив за підсумками перемовин про домовленості з обміну військовополоненими, обговорення методів впровадження перемир'я, моніторингу припинення військових дій та про поновлення переговорів у "найближчі тижні".

"Підсумки тристоронніх мирних переговорів, організованих Об'єднаними Арабськими Еміратами. 4 та 5 лютого делегації Сполучених Штатів, України та Російської Федерації зустрілися на другому тристоронньому засіданні в Абу-Дабі, щоб просунути зусилля з припинення війни в Україні. Обговорення були конструктивними і зосереджувалися на тому, як створити умови для тривалого миру. Делегації досягли згоди, згідно з якою Російська Федерація та Україна звільнять по 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п'ять місяців. Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення щодо невирішених питань, включаючи методи впровадження перемир'я та моніторингу припинення військових дій", - написав він у соцмережі Х у четвер ввечері.

За його інформацією, делегації домовилися проінформувати свої столиці та продовжити тристоронні обговорення в найближчі тижні, вони висловили вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за проведення переговорів.

"Україна вдячна президенту Дональду Трампу за його лідерство у сприянні припиненню війни", - резюмував Умєров.

 

Теги: #сша #переговори #рф

