Свириденко обговорила з прем'єром Польщі питання спільної взаємодії

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з польським колегою Дональдом Туском, під час якої, зокрема, обговорила продовження військової допомоги, ситуацію в енергетичному секторі, практичну співпрацю з розвитку прикордонної та логістичної інфраструктури та потреби українських біженців у Польщі.

"Сьогоднішній візит премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска до Києва вчергове засвідчив солідарність Польщі та польського народу з Україною. Ми приділили багато уваги питанню спільної протидії викликам повномасштабного вторгнення росії, вплив якого відчуває вся Європа, зокрема і Польща. Ключовий фокус — продовження військової допомоги для протидії терористичним атакам росіян на цивільну інфраструктуру і наші міста", - написала вона у Телеграмі.

За її словами, сторони обговорили шляхи швидкого відновлення та забезпечення дієвого захисту енергетичної інфраструктури України.

"Днями перша у 2026 році партія американського LNG (скрапленого природного газу, СПГ – ІФ-У), зайшла в Україні саме завдяки співпраці українських і польських енергетичних компаній. Разом нарощуватимемо обсяги постачання скрапленого газу для забезпечення енергетичної стабільності України в період сильних морозів і безпрецедентних російських атак на енергетичну інфраструктуру", - повідомила Свириденко.

Глави урядів двох країни обговорили практичну співпрацю з розвитку прикордонної та логістичної інфраструктури, збільшення масштабів і можливостей сполучення між Україною та Польщею.

Також приділили увагу підготовці до проведення Ukraine Recovery Conference, яку цьогоріч прийматиме Польща.

"Окрему увагу приділи українцям, які перебувають в Польщі, забезпеченню їхніх потреб. Українці стали важливою частиною польського суспільства і забезпечують понад 2,7% ВВП Польщі (за даними 2024 року). Ми вдячні Польщі за підтримку наших людей і нашої держави у часи викликів для нашої спільної безпеки", - резюмувала Свириденко.