19:25 05.02.2026

Зеленський подякував Швеції за $100 млн енергетичної підтримки

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон обговорили російські удари по українській енергетиці, а також зміцнення ППО та захист критично важливих об'єктів.

"Обговорили з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном російські удари по українській енергетиці. Детально поінформував про загальну ситуацію, відновлення і наші потреби. Подякував Швеції за сьогоднішнє рішення виділити $100 млн енергетичної підтримки", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Як повідомлялося раніше у цей день, уряд Швеції ухвалив рішення невідкладно виділити Україні 1 мільярд шведських крон (понад $110 млн) на енергетичну підтримку в 2026 році.

За словами президента, також говорили з шведським прем'єром про зміцнення ППО та захист критично важливих об'єктів. "Продовжуємо координуватись і в дипломатичній роботі, і я поінформував Ульфа про тристоронні перемовини в Абу-Дабі та контакти з американською стороною. Дякую за підтримку", - додав Зеленський.

 

