Інтерфакс-Україна
Події
19:16 05.02.2026

В Одесі cпівробітника ТЦК при виконанні обов'язків поранили ножем

1 хв читати
В Одесі cпівробітника ТЦК при виконанні обов'язків поранили ножем

Співробітника ТЦК та СП під час виконання службових обов'язків 4 лютого в Одесі поранили – чоловік, у якого вимагали пред’явити військово-облікові документи, застосував сльозогінний засіб і завдав ножове поранення, а потім зник, повідомили в пресслужбі обласного ТЦК.

"Увечері 4 лютого 2026 року у місті Одеса, в районі вулиці Мечникова, під час проведення заходів оповіщення спільною групою у складі військовослужбовців ТЦК та СП та Національної поліції України, громадянину було висунуто законну вимогу пред’явити військово-облікові документи. У відповідь особа застосувала засіб сльозогінної дії та завдала ножового поранення одному з військовослужбовців, після чого зникла з місця події", - йдеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК та СП у фейсбуці у четвер увечері.

Повідомляється, що постраждалого було доставлено до медиків. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, стан стабільний.

За фактом нападу повідомлено правоохоронні органи. Тривають першочергові слідчі та розшукові заходи щодо встановлення особи нападника та притягнення його до відповідальності.

 

Теги: #тцк #одеса #поранення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:41 05.02.2026
У Львові жінка вистрілила в мікроавтобус ТЦК

У Львові жінка вистрілила в мікроавтобус ТЦК

18:24 04.02.2026
Правоохоронці почали розслідування обставин смерті чоловіка у приміщенні ТЦК – прокуратура

Правоохоронці почали розслідування обставин смерті чоловіка у приміщенні ТЦК – прокуратура

10:18 04.02.2026
Кількість постраждалих через ворожу атаку по Одесі зросла до п'яти осіб

Кількість постраждалих через ворожу атаку по Одесі зросла до п'яти осіб

05:23 04.02.2026
На Львівщині чоловік помер у приміщенні ТЦК, одна з версій – алкогольне отруєння

На Львівщині чоловік помер у приміщенні ТЦК, одна з версій – алкогольне отруєння

12:31 03.02.2026
ДБР: У столиці затримано посадовицю районного ТЦК та СП, яка за гроші вносила зміни до реєстру військовозобов’язаних

ДБР: У столиці затримано посадовицю районного ТЦК та СП, яка за гроші вносила зміни до реєстру військовозобов’язаних

18:26 02.02.2026
Ритмічність роботи портів Великої Одеси відновлюється, незважаючи на січневі обстріли та негоду – брокери

Ритмічність роботи портів Великої Одеси відновлюється, незважаючи на січневі обстріли та негоду – брокери

09:57 31.01.2026
Майже по всій Одещині стались обриви проводів через негоду - влада

Майже по всій Одещині стались обриви проводів через негоду - влада

10:47 30.01.2026
СБУ: в Одесі затримано ухилянта, дезертира та представника ГО, які готували теракти проти військових

СБУ: в Одесі затримано ухилянта, дезертира та представника ГО, які готували теракти проти військових

08:56 29.01.2026
До чотирьох зросла кількість жертв атаки БпЛА на Одесу, ворог продовжує бити дронами по місту

До чотирьох зросла кількість жертв атаки БпЛА на Одесу, ворог продовжує бити дронами по місту

07:09 29.01.2026
Ворог атакував БпЛА Одесу, пошкоджено обʼєкт інфраструктури

Ворог атакував БпЛА Одесу, пошкоджено обʼєкт інфраструктури

ВАЖЛИВЕ

Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

ОСТАННЄ

Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

Росіяни обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона, поранена жінка

ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 720 осіб та 163 од. спецтехніки - Генштаб

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

Трамп заявив, що зміг зупинити ядерну війну між Росією та Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА