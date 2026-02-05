Інтерфакс-Україна
19:05 05.02.2026

У Сумах постраждалі після атаки РФ отримали гуманітарну допомогу від УЧХ

Фото: Червоний Хрест України

Після нічної російської повітряної атаки на Суми команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) зранку розпочала видачу гуманітарної допомоги постраждалим.

"У Сумах команда Українського Червоного Хреста долучилась до реагування на наслідки обстрілу міста… Ситуація ускладнена погодними умовами, адже на вулиці "-15", тож видачу гуманітарної допомоги розпочали ще о 5:00, аби була змога оперативніше провести тимчасові ремонти", - повідомив УЧХ у Facebook у четвер.

Волонтери та співробітники Сумської обласної організації УЧХ видавали жителям пошкоджених будинків ковдри, а также OSB-плити та водонепроникні брезенти для оперативного ремонту осель.

За даними ДСНС України, внаслідок чергової атаки російських БпЛА у Сумах вибуховою хвилею вибиті вікна у багатоквартирних житлових будинках і пошкоджені авто. На місці розгорнуто теплопункт, де можна зігрітися, випити гарячих напоїв та зарядити мобільні пристрої. На вечір четверга рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російської атаки.

 

