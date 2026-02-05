Інтерфакс-Україна
19:06 05.02.2026

Ворог просунувся на краматорському та лиманському напрямках – DeepState

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Ворог просунувся у с. Красний Лиман Мирноградської міської громади Покровського району, у с. Васюківка та поблизу с. Бондарне Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на покровському напрямку зросла на 2,51 кв. км, в той час як площа "сірої" зони збільшилася на 0,87 кв. км.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на 16:00 четверга, на покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 15 атак.

На краматорському напрямку, за даними DeepState, площа територій під контролем окупантів зросла на 2,89 кв. км, за рахунок площі "сірої" зони.

Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, на Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Загальна площа території Донецької області, окупованої армією РФ, за добу зросла на 5,4 кв. км

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,9 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 0,5 кв. км.

 

Теги: #фронт #ситуація

