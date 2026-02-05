Загинула жінка у Нікопольському районі на Дніпропетровщині через артобстріл ворога

Загинула жінка у Нікопольському районі через ворожі обстріли, у Синельниковському – постраждав чоловік, повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Нікопольський район. На жаль, внаслідок артобстрілу у Нікополі загинула 81-річна жінка. Загалом окупанти гатили артилерією та дронами по райцентру, Марганецькій, Покровській сільській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені 2 приватних будинки, господарська споруда, лінія електропередачі, підприємство та газогін", - написав він у телеграм-каналі у четвер увечері

За його словами, у Синельниківському районі ворог завдав удару КАБом та дронами. "Цілили по Покровській та Миколаївській громадах. Постраждав чоловік 25 років. Сталася пожежа, горів приватний будинок та господарська споруда. Пошкоджений приватний будинок, авто та екскаватор", - написав Лукашук.

У Криворізькому районі внаслідок атаки БпЛА у Зеленодольській громаді були пошкоджені сонячні панелі.