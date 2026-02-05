Інтерфакс-Україна
18:04 05.02.2026

Оприлюднено адреси будинків в Дарницькому та Дніпровському районах столиці, де відсутнє теплопостачання через пошкодження Дарницької ТЕЦ

Росія вдарила по Дарницькій ТЕЦ-5 балістичними ракетами, станом на 5 лютого  2026р. без тепла 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва.

Як раніше повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, столична Дарницька ТЕЦ зазнала сильних пошкоджень в результаті удару Росії, в якому було використано п’ять балістичних ракет.

Віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про відсутність теплопостачання у 1146 будинках внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури.

Віталій Кличко за підсумками дослідження фахівцями пошкоджень Дарницької ТЕЦ зазначив, що на відновлення знадобиться не менше двох місяців.

Дарницький вул. Ревуцького, 7
Дарницький вул. Ревуцького, 7-А
Дарницький вул. Ревуцького, 11-В
Дарницький вул. Ревуцького, 17-Б
Дарницький вул. Ревуцького, 19/1
Дарницький вул. Тростянецька, 3
Дарницький вул. Тростянецька, 5
Дарницький вул. Тростянецька, 5-А
Дарницький вул. Тростянецька, 5-Б
Дарницький вул. Тростянецька, 7
Дарницький вул. Тростянецька, 7-А
Дарницький вул. Тростянецька, 28-А
Дарницький вул. Горлівська, 38/40
Дарницький вул. Горлівська, 77
Дарницький вул. Урожайна, 21
Дарницький вул. Харківське шосе, 58
Дарницький вул. Харківське шосе, 60
Дарницький вул. Харківське шосе, 62
Дарницький вул. Харківське шосе, 146
Дарницький вул. Харківське шосе, 148
Дарницький вул. Братства тарасівців, 12/37
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 9-Г
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 9-Ж
Дарницький вул. Тростянецька, 6
Дарницький вул. Тростянецька, 6-А
Дарницький вул. Тростянецька, 6-Б
Дарницький вул. Тростянецька, 6-Д
Дарницький вул. Тростянецька, 6-Є
Дарницький вул. Тростянецька, 6-Ж
Дарницький вул. Тростянецька, 8
Дарницький вул. Тростянецька, 8-Б
Дарницький вул. Тростянецька, 8-В
Дарницький вул. Харківське шосе, 152
Дарницький вул. Харківське шосе, 154
Дарницький вул. Харківське шосе, 154-А
Дарницький вул. Харківське шосе, 158
Дарницький вул. Харківське шосе, 158-А
Дарницький вул. Харківське шосе, 158-Б
Дарницький вул. Харківське шосе, 160-А
Дарницький вул. Харківське шосе, 166
Дарницький вул. Харківське шосе, 168-Є
Дарницький вул. Харківське шосе, 168-А
Дарницький вул. Харківське шосе, 168-Б
Дарницький вул. Харківське шосе, 168-Г
Дарницький вул. Харківське шосе, 168-Д
Дарницький вул. Харківське шосе, 170
Дарницький вул. Харківське шосе, 170-А
Дарницький вул. Харківське шосе, 170-Б
Дарницький просп. Миколи Бажана, 5-А
Дарницький просп. Миколи Бажана, 5-Б
Дарницький просп. Миколи Бажана, 5-В
Дарницький просп. Миколи Бажана, 5-Є
Дарницький просп. Миколи Бажана, 7-А
Дарницький просп. Миколи Бажана, 7-Б
Дарницький просп. Миколи Бажана, 7-В
Дарницький просп. Миколи Бажана, 7-Г
Дарницький просп. Миколи Бажана, 7-і
Дарницький просп. Миколи Бажана, 9-А
Дарницький просп. Миколи Бажана, 9-Б
Дарницький просп. Миколи Бажана, 9-В
Дарницький просп. Миколи Бажана, 9-Г
Дарницький просп. Миколи Бажана, 9-з
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 11
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 11-А
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 13
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 15
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 17-В
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 17-Г
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 19
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 19-А
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 19-Б
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 19-В
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 22/1
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 24-А
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 24-Б
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 26
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 26-А
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 26-Б
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 28
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 28-Б
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 28-В
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 34
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 36
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 36-А
Дарницький вул. Вірменська, 1/9К
Дарницький вул. Вірменська, 3
Дарницький вул. Вірменська, 5-А
Дарницький вул. Вірменська, 11 (5-7 під.)
Дарницький вул. Горлівська, 124/3
Дарницький вул. Горлівська, 220
Дарницький вул. Братства тарасівців, 5-Б
Дарницький вул. Братства тарасівців, 9
Дарницький вул. Кам'янська, 120
Дарницький вул. Володимира Рибака, 6-А
Дарницький вул. Харківське шосе, 172-А
Дарницький вул. Харківське шосе, 174
Дарницький вул. Харківське шосе, 174-А
Дарницький вул. Харківське шосе, 174-Б
Дарницький вул. Харківське шосе, 176-Б
Дарницький вул. Харківське шосе, 176-В
Дарницький вул. Харківське шосе, 180/21
Дарницький вул. Горліська, 124/1 (гуртож.)
Дарницький вул. Горлівська, 124/2 (гуртож.)
Дарницький вул. Бориспільська, 12
Дарницький вул. Бориспільська, 12-б
Дарницький вул. Вереснева, 12
Дарницький вул. Вереснева, 12-а
Дарницький вул. Вереснева,14/39
Дарницький вул. Вереснева, 17
Дарницький вул. Вереснева, 18/20
Дарницький вул. Вереснева, 24-а
Дарницький вул. Вереснева, 26/28
Дарницький вул. Вереснева, 5
Дарницький вул. Вереснева, 9
Дарницький вул. Павла Петриченка, 58
Дарницький вул. Павла Петриченка, 62
Дарницький вул. Павла Петриченка, 64
Дарницький вул. Павла Петриченка, 65/7
Дарницький вул. Павла Петриченка, 66
Дарницький вул. Павла Петриченка, 67
Дарницький вул. Павла Петриченка, 69
Дарницький вул. Павла Петриченка, 71/8
Дарницький вул. Павла Петриченка, 72
Дарницький вул. Павла Петриченка, 73
Дарницький вул. Павла Петриченка, 75
Дарницький вул. Павла Петриченка, 76
Дарницький пров. Надії Світличної, 1
Дарницький пров. Надії Світличної, 2
Дарницький пров. Надії Світличної, 2-а
Дарницький пров. Надії Світличної, 5/2
Дарницький пров. Надії Світличної, 6
Дарницький пров. Надії Світличної, 11/80
Дарницький пров. Надії Світличної,13
Дарницький пров. Надії Світличної, 14/115
Дарницький пров. Надії Світличної, 15/117
Дарницький пров. Надії Світличної, 17
Дарницький вул. Новодарницька, 30
Дарницький вул. Новодарницька, 32
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 35
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 37
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 39/14
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 42/15
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 44
Дарницький вул. Юрія Ливинського, 47
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 50
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 52/16
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 56
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 58
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 58-А
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 60
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 62
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 64/16
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 64
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 72/3
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 74
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 74-А
Дарницький вул. Юрія Литвинського,74-Б
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 76/4
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 82
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 82-А
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 84
Дарницький вул. Юрія Шевельова, 48
Дарницький вул. Юрія Шевельова, 49/20
Дарницький пров. Ігоря Качуровського, 1
Дарницький пров. Ігоря Качуровського, 1-А
Дарницький пров. Ігоря Качуровського, 5
Дарницький пров. Ігоря Качуровського, 14/105
Дарницький пров. Ігоря Качуровського, 16
Дарницький пров. Ігоря Качуровського, 68/10
Дарницький вул. Санаторна, 9
Дарницький вул. Санаторна, 11
Дарницький вул. Санаторна, 18
Дарницький вул. Санаторна, 23
Дарницький вул. Санаторна, 27
Дарницький вул. Севастопольська, 17
Дарницький вул. Севастопольська, 18
Дарницький вул. Севастопольська, 19
Дарницький вул. Севастопольська, 22
Дарницький вул. Севастопольська, 24
Дарницький вул. Дениса Антіпова, 3/5
Дарницький вул. Тростянецька, 51
Дарницький вул. Тростянецька, 53
Дарницький вул. Тростянецька, 97
Дарницький вул. Тростянецька, 103
Дарницький вул. Тростянецька, 109
Дарницький вул. Тростянецька, 111
Дарницький вул. Тростянецька, 113
Дарницький вул. Тростянецька, 121
Дарницький вул. Вірменська, 29
Дарницький вул. Геннадія Афанасьєва, 2
Дарницький вул. Геннадія Афанасьєва, 9
Дарницький вул. Геннадія Афанасьєва, 7
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 13
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 4/6
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 5
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 6/5
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 7
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 7-А
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 8
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 9
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 10/5
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 12
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 16
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 19/10
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 20
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 20-А
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 21
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 22/15
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 23
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 25/17
Дарницький вул. Павла Чубинського, 4-А
Дарницький вул. Павла Чубинського, 8
Дарницький вул. Павла Чубинського, 8-А
Дарницький вул. Павла Чубинського, 10
Дарницький вул. Новодарницька, 2/17
Дарницький вул. Новодарницька, 2-А
Дарницький вул. Новодарницька, 4
Дарницький вул. Новодарницька, 5
Дарницький вул. Новодарницька, 7
Дарницький вул. Новодарницька, 11
Дарницький вул. Новодарницька, 12
Дарницький вул. Новодарницька, 14
Дарницький вул. Новодарницька, 13
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 11
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 13
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 19
Дарницький вул. Привокзальна, 14-А
Дарницький вул. Юрія Шевельова, 34
Дарницький вул. Сімферопольська, 3/2
Дарницький вул. Сімферопольська, 5/1
Дарницький вул. Сімферопольська, 7/2
Дарницький вул. Сімферопольська, 9
Дарницький вул. Сімферопольська, 11
Дарницький вул. Сімферопольська, 17/2
Дарницький вул. Сімферопольська, 19
Дарницький вул. Сімферопольська, 21/9
Дарницький вул. Дениса Антипова, 2/10
Дарницький вул. Дениса Антипова, 4
Дарницький вул. Дениса Антипова, 8
Дарницький вул. Дениса Антипова, 10
Дарницький вул. Тростянецька, 12
Дарницький вул. Тростянецька, 47
Дарницький вул. Тростянецька, 49
Дарницький вул. Ялтинська, 6
Дарницький вул. Ялтинська, 8
Дарницький вул. Ялтинська, 8/1
Дарницький вул. Ялтинська, 10/14
Дарницький вул. Ялтинська, 12/11
Дарницький вул. Ялтинська, 14
Дарницький вул. Ялтинська, 20/18
Дарницький вул. Ялтинська, 22
Дарницький вул. Ялтинська, 24/23
Дарницький вул. Ялтинська, 26/36
Дарницький вул. Ялтинська, 28/45
Дарницький вул. Харківське шосе, 51
Дарницький вул. Харківське шосе, 51-Б
Дарницький вул. Харківське шосе, 53-А
Дарницький вул. Харківське шосе, 55
Дарницький вул. Харківське шосе, 55-А
Дарницький вул. Харківське шосе, 59
Дарницький вул. Харківське шосе, 61
Дарницький вул. Харківське шосе, 61-А
Дарницький вул. Харківське шосе, 63
Дарницький вул. Харківське шосе, 63-А
Дарницький вул. Харківське шосе, 65
Дарницький вул. Харківське шосе, 67-А
Дарницький вул. Бориспільська, 3
Дарницький вул. Бориспільська, 3-А
Дарницький вул. Бориспільська, 3-Б
Дарницький вул. Бориспільська, 3/1
Дарницький вул. Бориспільська, 3/3-А
Дарницький вул. Бориспільська, 26
Дарницький вул. Бориспільська, 28
Дарницький вул. Бориспільська, 28-а
Дарницький вул. Бориспільська, 28-б
Дарницький вул. Бориспільська, 28-в
Дарницький вул. Бориспільська, 30
Дарницький вул. Бориспільська, 32-а
Дарницький вул. Бориспільська, 32-б
Дарницький вул. Бориспільська, 32-в
Дарницький вул. Бориспільська, 34
Дарницький вул. Бориспільська, 36
Дарницький вул. Бориспільська, 38
Дарницький вул. Вереснева, 4
Дарницький вул. Геннадія Афанасьєва, 3
Дарницький вул. Геннадія Афанасьєва, 13-А
Дарницький вул. Геннадія Афанасьєва,13-Б
Дарницький вул. Геннадія Афанасьєва, 17/6
Дарницький вул. Геннадія Афанасьєва, 20
Дарницький вул. Геннадія Афанасьєва, 22
Дарницький вул. Геннадія Афанасьєва, 24/2
Дарницький вул. Зрошувальна, 3-Б
Дарницький вул. Зрошувальна, 4
Дарницький вул. Зрошувальна, 10
Дарницький вул. Зрошувальна, 14
Дарницький вул. Новодарницька, 3/15
Дарницький вул. Новодарницька, 15
Дарницький вул. Новодарницька, 15/1
Дарницький вул. Новодарницька, 15/1-А
Дарницький вул. Новодарницька, 17
Дарницький вул. Новодарницька, 23/7
Дарницький вул. Новодарницька, 27
Дарницький вул. Новодарницька, 27-А
Дарницький вул. Новодарницька, 28/9
Дарницький вул. Поліська, 1
Дарницький вул. Поліська, 3
Дарницький вул. Поліська, 4
Дарницький вул. Поліська, 4-А
Дарницький вул. Поліська, 6
Дарницький вул. Поліська, 8
Дарницький вул. Поліська, 10
Дарницький вул. Поліська, 12
Дарницький вул. Поліська, 14
Дарницький вул. Поліська, 15-А
Дарницький вул. Поліська, 16
Дарницький вул. Поліська, 18
Дарницький вул. Поліська, 20
Дарницький вул. Поліська, 22
Дарницький вул. Поліська, 24
Дарницький вул. Поліська, 26
Дарницький вул. Поліська, 28
Дарницький пров. Поліський, 1
Дарницький пров. Поліський, 15
Дарницький пров. Поліський, 3
Дарницький пров. Поліський, 5
Дарницький пров. Поліський, 7
Дарницький пров. Поліський, 7/1
Дарницький пров. Поліський, 11
Дарницький вул. Привокзальна, 8
Дарницький вул. Привокзальна, 8/1
Дарницький вул. Привокзальна, 10
Дарницький вул. Привокзальна, 10/1
Дарницький вул. Привокзальна, 12
Дарницький вул. Привокзальна, 12/1
Дарницький вул. Привокзальна, 14
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 31
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 31-б
Дарницький вул. Литвинського, 33
Дарницький вул. Санаторна, 5
Дарницький вул. Санаторна, 12
Дарницький вул. Севастопольська, 1/1
Дарницький вул. Севастопольська, 7/13
Дарницький вул. Севастопольська, 11/27
Дарницький вул. Севастопольська, 12/22
Дарницький вул. Севастопольська, 13
Дарницький вул. Севастопольська, 15/29
Дарницький вул. Севастопольська, 16/27
Дарницький вул. Сімферопольська, 4
Дарницький вул. Сімферопольська, 8
Дарницький вул. Сімферопольська, 11/1
Дарницький вул. Гаспринського, 16
Дарницький вул. Ялтинська, 5-А
Дарницький вул. Ялтинська, 5-Б
Дарницький вул. Ялтинська, 9-А
Дарницький вул. Харківське шосе, 21
Дарницький вул. Харківське шосе, 21/1
Дарницький вул. Харківське шосе, 21/3
Дарницький вул. Харківське шосе, 21/4
Дарницький вул. Харківське шосе, 21/5
Дарницький вул. Харківське шосе, 21/6
Дарницький просп. Миколи Бажана, 5
Дарницький просп. Миколи Бажана, 5-Г
Дарницький просп. Миколи Бажана, 7
Дарницький просп. Миколи Бажана, 7-Д
Дарницький просп. Миколи Бажана, 7-Ж
Дарницький просп. Миколи Бажана, 9
Дарницький просп. Миколи Бажана, 9-Д
Дарницький просп. Миколи Бажана, 9-Ж
Дарницький вул. Бориспільська, 4
Дарницький вул. Бориспільська, 6
Дарницький вул. Бориспільська, 12-В
Дарницький вул. Бориспільська, 26-В
Дарницький вул. Бориспільська, 26-Ж
Дарницький вул. Бориспільська, 26-З
Дарницький вул. Бориспільська, 26-К
Дарницький вул. Братства тарасівців, 5
Дарницький вул. Братства тарасівців, 5-А
Дарницький вул. Братства тарасівців, 6
Дарницький вул. Братства тарасівців, 6-Б
Дарницький вул. Братства тарасівців, 8
Дарницький вул. Братства тарасівців, 9-А
Дарницький вул. Братства тарасівців, 10
Дарницький вул. Братства тарасівців, 10-А
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 1-В
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 9-Д
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 9-Е
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 10-А
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 12
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 14
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 14-А
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 14-Б
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 14-В
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 24
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 28-А
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 34-А
Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 36-Б
Дарницький вул. Вереснева, 15/60
Дарницький вул. Вірменська, 5
Дарницький вул. Вірменська, 6
Дарницький вул. Вірменська, 8
Дарницький вул. Вірменська, 9
Дарницький вул. Вірменська, 27/31
Дарницький вул. Горлівська, 124
Дарницький вул. Горлівська, 124/4
Дарницький вул. Дениса Антіпова, 21
Дарницький вул. Ісмаїла Гаспринського, 3
Дарницький вул. Ісмаїла Гаспринського, 18
Дарницький вул. Кам'янська, 6
Дарницький вул. Кам'янська, 128
Дарницький вул. Миколи Хвильового, 1
Дарницький вул. Миколи Хвильового, 3
Дарницький вул. Миколи Хвильового, 3-А
Дарницький пров. Надії Світличної, 5
Дарницький вул. Новодарницька, 6
Дарницький вул. Отамана Зеленого, 3 корп.1, 2, 3, 4
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 14-А
Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 17
Дарницький пров. Поліський, 13
Дарницький вул. Ревуцького, 5
Дарницький вул. Ревуцького, 7-В
Дарницький вул. Ревуцького, 9
Дарницький вул. Ревуцького, 11-А
Дарницький вул. Ревуцького, 11-Г
Дарницький вул. Ревуцького, 13
Дарницький вул. Ревуцького, 17
Дарницький вул. Ревуцького, 27
Дарницький вул. Ревуцького, 29
Дарницький вул. Ревуцького, 29-А
Дарницький вул. Ревуцького, 29-Б
Дарницький вул. Ревуцького, 35
Дарницький вул. Севастопольська, 14
Дарницький вул. Сортувальна, 4
Дарницький вул. Ташкентська, 33
Дарницький вул. Тростянецька, 7-В
Дарницький вул. Харківське шосе, 49
Дарницький вул. Харківське шосе, 56
Дарницький вул. Харківське шосе, 58-А
Дарницький вул. Харківське шосе, 58-Б
Дарницький вул. Харківське шосе, 150/15
Дарницький вул. Харківське шосе, 152 (корпус 2, кв. 435-610)
Дарницький вул. Харківське шосе, 152 (кв. 255-434, кв. 651-654)
Дарницький вул. Харківське шосе, 178
Дарницький вул. Харківське шосе, 182
Дарницький вул. Харківське шосе, 188
Дарницький вул. Харківське шосе, 190
Дарницький вул. Харківське шосе, 210
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 45
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 45-Б
Дарницький вул. Юрія Литвинського, 70
Дарницький вул. Ялтинська, 15
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 10
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 10-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 12-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 14
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 14-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 16
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 16-Б
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 18
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 18-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 18-Б
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 22
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 22-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 22-Б
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 24
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 24-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 26
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 26-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 26-Б
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 26-В
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 28
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 31
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 31-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 33/1
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 8/20
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 1
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 11
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 12
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 12-А
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 12-Б
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 14
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 16
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 17
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 18
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 19
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 3
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 4
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 4-А
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 5
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 6-А
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 8
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 8-А
Дніпровський вул. Кракiвська, 25-Б
Дніпровський вул. Кракiвська, 26/8
Дніпровський вул. Кракiвська, 28
Дніпровський вул. Кракiвська, 32-А
Дніпровський вул. Кракiвська, 32-Б
Дніпровський вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна), 14
Дніпровський вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна), 14-А
Дніпровський вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна),18
Дніпровський вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна), 2
Дніпровський вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна), 4
Дніпровський вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна), 6
Дніпровський вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна), 8
Дніпровський

вул. Юрія Поправки (Лебедева Миколи), 10/19
Дніпровський вул. Юрія Поправки (Лебедева Миколи), 11
Дніпровський вул. Юрія Поправки, (Лебедева Миколи), 13
Дніпровський вул. Юрія Поправки (Лебедева Миколи), 19
Дніпровський вул. Юрія Поправки (Лебедева Миколи), 3
Дніпровський вул. Юрія Поправки (Лебедева Миколи), 5
Дніпровський вул. Юрія Поправки (Лебедева Миколи),7
Дніпровський вул. Гетьмана Павла Полуботка, 38/16
Дніпровський вул. Гетьмана Павла Полуботка, 40
Дніпровський вул. Гетьмана Павла Полуботка, 44
Дніпровський вул. Гетьмана Павла Полуботка, 44-А
Дніпровський вул. Гетьмана Павла Полуботка, 46/2
Дніпровський вул. Пластова, 11
Дніпровський вул. Пластова, 13
Дніпровський вул. Пластова, 15
Дніпровський вул. Пластова, 17
Дніпровський вул. Пластова, 19
Дніпровський вул. Пластова, 21
Дніпровський вул. Пластова, 23
Дніпровський вул. Пластова, 23-А
Дніпровський вул. Пластова, 3-А
Дніпровський вул. Тампере, 10
Дніпровський вул. Тампере, 12
Дніпровський вул. Тампере, 12-А
Дніпровський вул. Тампере, 12-Б
Дніпровський вул. Тампере, 14
Дніпровський вул. Тампере, 16
Дніпровський вул. Тампере, 17/2
Дніпровський вул. Тампере, 18/19
Дніпровський вул. Тампере, 2/20
Дніпровський вул. Тампере, 4
Дніпровський вул. Тампере, 6
Дніпровський вул. Тампере, 8
Дніпровський вул. Тампере, 8-А
Дніпровський вул. Тампере, 8-Б
Дніпровський вул. Гната Хоткевича, 4
Дніпровський вул. Гната Хоткевича, 4-А
Дніпровський вул. Гната Хоткевича, 6
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 26
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 30
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 33/10
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 37/9
Дніпровський вул. Григорія Чупринки, 8
Дніпровський вул. Григорія Чупринки, 8-А
Дніпровський вул. Григорія Чупринки, 1/10
Дніпровський вул. Григорія Чупринки, 2/8
Дніпровський вул. Григорія Чупринки, 2-А
Дніпровський вул. Григорія Чупринки, 3
Дніпровський вул. Григорія Чупринки, 4
Дніпровський вул. Григорія Чупринки 4-А
Дніпровський вул. Григорія Чупринки, 5
Дніпровський вул. Григорія Чупринки, 6
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 10/2
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 12/1
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 13
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 13-А
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 13-Б
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 14
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 14-А
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 15
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 17
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 18
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 18-А
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 19/30
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 2/35
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 20
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 20-А
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 3
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 3-А
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 4
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 4-А
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 5/2
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 6
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 8
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 8-А
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 8-Б
Дніпровський просп. Леоніда Каденюка, 9
Дніпровський просп. Миру, 12
Дніпровський просп. Миру, 13
Дніпровський просп. Миру, 13-А
Дніпровський просп. Миру, 13-Б
Дніпровський просп. Миру, 13-В
Дніпровський просп. Миру, 14
Дніпровський просп. Миру 15
Дніпровський просп. Миру, 17
Дніпровський просп. Миру, 17а
Дніпровський просп. Миру, 19/18
Дніпровський просп. Миру, 2/3
Дніпровський просп. Миру, 3
Дніпровський просп. Миру, 5
Дніпровський просп. Миру, 6
Дніпровський просп. Миру, 7
Дніпровський просп. Миру, 8
Дніпровський просп. Миру, 9
Дніпровський просп. Миру, 9-А
Дніпровський просп. Миру, 9-Б
Дніпровський просп. Соборності, 10/1
Дніпровський просп. Соборності, 12
Дніпровський просп. Соборності, 14
Дніпровський просп. Соборності, 16
Дніпровський просп. Соборності, 16-А
Дніпровський просп. Соборності, 18
Дніпровський просп. Соборності, 18-А
Дніпровський просп. Соборності, 20/2
Дніпровський просп. Соборності, 22/1
Дніпровський просп. Соборності, 24
Дніпровський просп. Соборності, 26/2
Дніпровський просп. Соборності, 4
Дніпровський просп. Соборності, 6
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 13
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 17
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 19
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 19-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 19-Б
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 1-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 21
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 23-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 23-Б
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 25
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 25-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 27
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 27-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 27-Б
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 29
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 29-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 3
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 3-А
Дніпровський бульв. Івана Котляревського, 10
Дніпровський бульв. Івана Котляревського, 2/27
Дніпровський бульв. Івана Котляревського, 5
Дніпровський бульв. Івана Котляревського, 6/14
Дніпровський бульв. Івана Котляревського, 7
Дніпровський вул. Сергія Набоки, 1
Дніпровський вул. Сергія Набоки, 10
Дніпровський вул. Сергія Набоки, 11/8
Дніпровський вул. Сергія Набоки, 12
Дніпровський вул. Сергія Набоки, 13/9
Дніпровський вул. Сергія Набоки, 15/20
Дніпровський вул. Сергія Набоки, 3
Дніпровський вул. Сергія Набоки, 4
Дніпровський вул. Сергія Набоки, 5
Дніпровський вул. Сергія Набоки, 6
Дніпровський вул. Сергія Набоки, 7/21
Дніпровський вул. Сергія Набоки, 9-А
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 21/9
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 22/11
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 23
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 24
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 26/8
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 27
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 27-А
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 28/15
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 29
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 31/13
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 32/2
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 33
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 34/1
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 35
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 36
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 38/14
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 39
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 41
Дніпровський вул. Будiвельникiв, 43/12
Дніпровський вул. Вифлеємська, 10
Дніпровський вул. Вифлеємська, 12
Дніпровський вул. Вифлеємська, 14
Дніпровський вул. Вифлеємська, 14-А
Дніпровський вул. Вифлеємська, 16
Дніпровський вул. Вифлеємська, 18/2
Дніпровський вул. Вифлеємська, 2/26
Дніпровський вул. Вифлеємська, 4
Дніпровський вул. Вифлеємська, 6
Дніпровський вул. Вифлеємська, 6-А
Дніпровський вул. Вифлеємська, 8
Дніпровський вул. Кракiвська, 11
Дніпровський вул. Кракiвська, 14/6
Дніпровський вул. Кракiвська, 16
Дніпровський вул. Кракiвська, 18
Дніпровський вул. Кракiвська, 4
Дніпровський вул. Кракiвська, 5
Дніпровський вул. Кракiвська, 6
Дніпровський вул. Кракiвська, 7
Дніпровський вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна),1
Дніпровський вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна), 3
Дніпровський вул. Дмитра Багалія, 1
Дніпровський вул. Дмитра Багалія, 11
Дніпровський вул. Дмитра Багалія, 13
Дніпровський вул. Дмитра Багалія, 15
Дніпровський вул. Дмитра Багалія, 2
Дніпровський вул. Дмитра Багалія, 6
Дніпровський вул. Дмитра Багалія, 7
Дніпровський вул. Дмитра Багалія, 8
Дніпровський вул. Дмитра Багалія, 8-А
Дніпровський вул. Дмитра Багалія, 9
Дніпровський вул. Гетьмана Павла Полуботка, 16
Дніпровський вул. Гетьмана Павла Полуботка, 18
Дніпровський вул. Гетьмана Павла Полуботка, 18-А
Дніпровський вул. Гетьмана Павла Полуботка, 22/14
Дніпровський вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Дніпровський вул. Гетьмана Павла Полуботка, 28
Дніпровський вул. Гетьмана Павла Полуботка, 32
Дніпровський вул. Тампере, 1/22
Дніпровський вул. Тампере, 11
Дніпровський вул. Тампере, 13-А
Дніпровський вул. Тампере, 15
Дніпровський вул. Тампере, 3
Дніпровський вул. Тампере, 5-А
Дніпровський вул. Тампере, 7
Дніпровський вул. Георгія Тороповського, 37
Дніпровський вул. Георгія Тороповського, 37-А
Дніпровський вул. Георгія Тороповського, 40
Дніпровський вул. Георгія Тороповського, 41
Дніпровський вул. Георгія Тороповського, 45
Дніпровський вул. Георгія Тороповського, 47
Дніпровський вул. Георгія Тороповського, 49/1
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 10
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 11/11
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 14
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля,16
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 16-А
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 17
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 18
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 18-А
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 19
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 20
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 20-А
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 22
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 22-А
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 22-Б
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 24
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 24а -А
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 25
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 27/2
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 29
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 8-А
Дніпровський пров. Будівельників, 3
Дніпровський пров. Будівельників, 7
Дніпровський пров. Будівельників, 9
Дніпровський вул. Сергія Набоки, 2
Дніпровський вул. Сергія Набоки, 8
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 23
Дніпровський бульв. Івана Котляревського, 1
Дніпровський вул. Кракiвська, 10
Дніпровський вул. Кракiвська, 12
Дніпровський бульв. Івана Котляревського, 3
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 13
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 16
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 17
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 17/1
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 17/2
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 3
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 4
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 6
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека,7
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека,7-А
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 8
Дніпровський вул. Азербайджанська, 16/1
Дніпровський вул. Азербайджанська, 16/2
Дніпровський вул. Азербайджанська, 16/4
Дніпровський вул. Азербайджанська, 2
Дніпровський вул. Азербайджанська, 4
Дніпровський вул. Азербайджанська, 6
Дніпровський вул. Азербайджанська, 8-А
Дніпровський вул. Азербайджанська, 8-Б
Дніпровський вул. Алматинська, 2
Дніпровський вул. Алматинська, 4
Дніпровський вул. Алматинська, 4-А
Дніпровський вул. Кастуся Калиновського, 25
Дніпровський вул. Кастуся Калиновського, 3
Дніпровський вул. Кастуся Калиновського, 5
Дніпровський вул. Березнева, 3
Дніпровський вул. Березнева, 7
Дніпровський вул. Гроденська, 1/35
Дніпровський вул. Гроденська, 27
Дніпровський вул. Гроденська, 29
Дніпровський вул. Гроденська, 3/5
Дніпровський вул. Гроденська, 5
Дніпровський вул. Дністерська, 1
Дніпровський вул. Дністерська, 13/6
Дніпровський вул. Дністерська, 19
Дніпровський вул. Дністерська, 1-А
Дніпровський вул. Дністерська, 4
Дніпровський вул. Калачівська, 9
Дніпровський вул. Каунаська, 10
Дніпровський вул. Каунаська, 10/1
Дніпровський вул. Каунаська, 10-А
Дніпровський вул. Каунаська, 12
Дніпровський вул. Каунаська, 12/1
Дніпровський вул. Каунаська, 12/2
Дніпровський вул. Каунаська, 14
Дніпровський вул. Каунаська, 16/1
Дніпровський вул. Каунаська, 4/1
Дніпровський вул. Каунаська, 4/2
Дніпровський вул. Каунаська, 6/1
Дніпровський вул. Каунаська, 8/2
Дніпровський вул. Новаторiв, 22-А
Дніпровський вул. Новаторiв, 22-Б
Дніпровський вул. Новаторiв, 22-В
Дніпровський вул. Новаторiв, 2-А
Дніпровський вул. Новаторiв, 4
Дніпровський вул. Новаторiв, 9
Дніпровський вул. Празька, 10
Дніпровський вул. Празька, 17
Дніпровський вул. Празька, 18
Дніпровський вул. Празька, 18-А
Дніпровський вул. Празька, 19
Дніпровський вул. Празька, 20
Дніпровський вул. Празька, 21
Дніпровський вул. Празька, 21/1
Дніпровський вул. Празька, 21/2
Дніпровський вул. Празька, 22
Дніпровський вул. Празька, 22-А
Дніпровський вул. Празька, 23
Дніпровський вул. Празька, 24
Дніпровський вул. Празька, 25
Дніпровський вул. Празька, 25/1
Дніпровський вул. Празька, 25/2
Дніпровський вул. Празька, 26
Дніпровський вул. Празька, 27
Дніпровський вул. Празька, 28
Дніпровський вул. Празька, 29
Дніпровський вул. Празька, 29/1
Дніпровський вул. Празька, 3
Дніпровський вул. Празька, 30
Дніпровський вул. Празька, 31
Дніпровський вул. Празька, 32
Дніпровський вул. Празька, 33
Дніпровський вул. Празька, 4
Дніпровський вул. Празька, 6
Дніпровський вул. Празька, 8
Дніпровський вул. Сосницька, 10
Дніпровський вул. Сосницька, 19
Дніпровський вул. Сосницька, 21
Дніпровський вул. Хорольська, 1
Дніпровський вул. Хорольська, 10
Дніпровський вул. Хорольська, 3
Дніпровський вул. Хорольська, 5
Дніпровський вул. Хорольська, 8/4
Дніпровський пров. Бишівський, 9
Дніпровський пров. Лобачевського, 2
Дніпровський пров. Хорольський, 5/11
Дніпровський просп. Соборності, 1
Дніпровський просп. Соборності, 11
Дніпровський просп. Соборності, 13
Дніпровський просп. Соборності, 13-А
Дніпровський просп. Соборності, 1-А
Дніпровський просп. Соборності, 1-Б
Дніпровський просп. Соборності, 1-В
Дніпровський просп. Соборності, 3
Дніпровський просп. Соборності, 3-Б
Дніпровський просп. Соборності, 5
Дніпровський просп. Соборності, 5-А
Дніпровський просп. Соборності, 5-Б
Дніпровський просп. Соборності, 7
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 1
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 11
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 11/1
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 12
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 13
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 14/1
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 16
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 18
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 18/1
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 2
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 2/1
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 2-Б
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 3
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 4
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 5
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 5/1
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 5/2
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 6
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 7
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 8
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 8/1
Дніпровський вул. Харкiвське шосе, 9
Дніпровський вул. Алматинська, 101
Дніпровський вул. Алматинська, 101-А
Дніпровський вул. Алматинська, 101-Б
Дніпровський вул. Алматинська, 103/1
Дніпровський вул. Алматинська, 105/2
Дніпровський вул. Алматинська, 107/2
Дніпровський вул. Алматинська, 109-А
Дніпровський вул. Алматинська, 111
Дніпровський вул. Алматинська, 34
Дніпровський вул. Алматинська, 36-А
Дніпровський вул. Алматинська, 37-Б
Дніпровський вул. Алматинська, 39-А
Дніпровський вул. Алматинська, 39-В
Дніпровський вул. Алматинська, 39-Г
Дніпровський вул. Алматинська, 39-Д
Дніпровський вул. Алматинська, 39-Е
Дніпровський вул. Алматинська, 39-З
Дніпровський вул. Алматинська, 41-А
Дніпровський вул. Алматинська, 41-Б
Дніпровський вул. Алматинська, 43/57
Дніпровський вул. Алматинська, 52
Дніпровський вул. Алматинська, 52-А
Дніпровський вул. Алматинська, 54
Дніпровський вул. Алматинська, 56
Дніпровський вул. Алматинська, 64-А
Дніпровський вул. Алматинська, 66
Дніпровський вул. Алматинська, 68
Дніпровський вул. Алматинська, 68-А
Дніпровський вул. Алматинська, 70
Дніпровський вул. Алматинська, 72
Дніпровський вул. Алматинська, 89-А
Дніпровський вул. Алматинська, 89-Б
Дніпровський вул. Алматинська, 91
Дніпровський вул. Алматинська, 93
Дніпровський вул. Алматинська, 95
Дніпровський вул. Алматинська, 97/1
Дніпровський вул. Алматинська, 99/2
Дніпровський вул. Інженера Бородіна, 10/8
Дніпровський вул. Інженера Бородіна, 12/7
Дніпровський вул. Інженера Бородіна, 13/14
Дніпровський вул. Інженера Бородіна, 2
Дніпровський вул. Інженера Бородіна, 5-А
Дніпровський вул. Інженера Бородіна, 5-Б
Дніпровський вул. Інженера Бородіна, 3
Дніпровський вул. Інженера Бородіна, 9
Дніпровський вул. Інженера Бородіна, 11/9
Дніпровський вул. Інженера Бородіна, 7/10
Дніпровський вул. Василя Вишиваного Василя, 2
Дніпровський вул. Енергодарська, 10
Дніпровський вул. Енергодарська, 12/14
Дніпровський вул. Енергодарська, 3
Дніпровський вул. Енергодарська, 4
Дніпровський вул. Енергодарська, 5
Дніпровський вул. Енергодарська, 6
Дніпровський вул. Енергодарська, 8
Дніпровський вул. Лiтинська, 1-А
Дніпровський вул. Батальйону Шейха Мансура, 3
Дніпровський вул. Батальйону Шейха Мансура, 4
Дніпровський вул. Батальйону Шейха Мансура, 5/8
Дніпровський вул. Батальйону Шейха Мансура, 6
Дніпровський вул. Марганецька, 10
Дніпровський вул. Марганецька, 14/11
Дніпровський вул. Марганецька, 16/16
Дніпровський вул. Марганецька, 22
Дніпровський вул. Марганецька, 24
Дніпровський вул. Марганецька, 26
Дніпровський вул. Марганецька, 8/12
Дніпровський вул. Рогозiвська, 1
Дніпровський вул. Рогозiвська, 1-А
Дніпровський вул. Всеволода Нестайка, 1/18
Дніпровський вул. Всеволода Нестайка, 3
Дніпровський вул. Всеволода Нестайка, 3-А
Дніпровський вул. Бориса Мартоса, 4-А
Дніпровський вул. Бориса Мартоса, 4-Б
Дніпровський вул. Євгена Сверстюка, 8
Дніпровський вул. Флоренції, 12-А
Дніпровський вул. Флоренції, 12-Б
Дніпровський вул. Пантелеймона Куліша, 11
Дніпровський вул. Пантелеймона Куліша, 5-Б
Дніпровський вул. Пантелеймона Куліша, 7
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1-А
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 20
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 20-А
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 22-В
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24-В
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24-Г
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3-А
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3-Б
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3-В
Дніпровський вул.Микiльсько-Слобiдська, 4
Дніпровський вул.Микiльсько-Слобiдська, 4-А
Дніпровський вул.Микiльсько-Слобiдська, 4-Б
Дніпровський вул.Микiльсько-Слобiдська, 6/2
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 5
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 5-А
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 5-Б
Дніпровський вул. Пантелеймона Куліша, 9
Дніпровський вул. Пантелеймона Куліша, 15
Дніпровський вул. Пантелеймона Куліша, 19
Дніпровський вул. Пантелеймона Куліша, 17
Дніпровський вул. Каховська, 62
Дніпровський вул. Каховська, 60
Дніпровський вул. Каховська,58
Дніпровський вул. Каховська, 56
Дніпровський вул. Каховська, 62-А
Дніпровський вул. Євгена Сверсюка, 6
Дніпровський вул. Євгена Сверсюка, 6-А
Дніпровський вул. Євгена Сверсюка, 6-В
Дніпровський вул. Євгена Сверсюка, 6-Г
Дніпровський вул. Євгена Сверсюка, 6-Д
Дніпровський вул. Євгена Сверсюка, 6-Е
Дніпровський вул. Дениса Рачінського, 25-А
Дніпровський вул. Дениса Рачінського, 25
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3-Г
Дніпровський вул. Андрія Аболмасова, 3
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 7
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1-В
Дніпровський вул. Микільсько-Слобідська, 6-А
Дніпровський вул. Флоренції, 1/11
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 1
Дніпровський вул. Євгена Сверсюка, 8-А
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 7
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 7-А
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 9
Дніпровський вул. Флоренції, 10-А
Дніпровський вул. Бориса Мартоса, 6
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 3-В
Дніпровський вул. Флоренції, 9
Дніпровський вул. Ованеса Туманяна, 8
Дніпровський вул. Флоренції, 5
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 10
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 10-А
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 10-Б
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 18
Дніпровський просп. Соборності, 30
Дніпровський просп. Соборності, 30-А
Дніпровський вул. Чернігівська, 38/7
Дніпровський вул. Ованеса Туманяна, 1-А
Дніпровський вул. Ованеса Туманяна, 3
Дніпровський вул. Микільсько-Слобідська, 3-А
Дніпровський вул. Микільсько-Слобідська, 3-Б
Дніпровський вул. Микільсько-Слобідська, 1-А
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3-Г
Дніпровський вул. Андрія Аболмасова, 5
Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 7
Дніпровський вул. Березнева, 12
Дніпровський вул. Березнева, 14-Б
Дніпровський вул. Березнева, 16 (секція "005")
Дніпровський вул. Березнева, 16 (секція "006")
Дніпровський вул. Юрія Липи, 6 (секція "003")
Дніпровський вул. Юрія Липи, 6-А
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд.1)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд.2)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд. 3)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд. 4)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд. 5)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд. 6)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд. 7)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд. 8)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд. 9)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд. 10)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд. 11)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд. 12)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд. 13)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд. 14)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд. 15)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд. 16)
Дніпровський вул. Регенераторна, 4 (буд.17)
Дніпровський просп. Соборності, 17 (001a)
Дніпровський просп. Соборності, 17 (001b)
Дніпровський просп. Соборності, 17 (001c)
Дніпровський просп. Соборності, 17 (001d)
Дніпровський просп. Соборності, 17 (001e)
Дніпровський просп. Соборності, 17 (001f)
Дніпровський просп. Соборності, 17 (001g)
Дніпровський просп. Соборності, 17 (001j)
Дніпровський просп. Соборності, 17 (001k)
Дніпровський просп. Соборності, 17 (001m)
Дніпровський вул. Краківська, 13-А
Дніпровський вул. Краківська, 13-Б
Дніпровський вул. Краківська, 13-В
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 16-Б
Дніпровський вул. Вінстона Черчилля, 18-Б
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 21-А
Дніпровський вулиця Дмитра Багалія, 4
Дніпровський вул. Батальйону Шейха Мансура, 1-А
Дніпровський вкл. Інженера Бородіна, 6
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 4-А
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 4
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 8
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 3-А
Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 3-Б
Дніпровський вул. Харківське шосе, 17-А
Дніпровський пров. Лобачевського, 7
Дніпровський пров. Лобачевського, 7-А
Дніпровський вул. Харківське шосе, 19-Б
Дніпровський вул. Харківське шосе, 19-А
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 24
Дніпровський вул. Харківське шосе, 15-А
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 20/3
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 22
Дніпровський вул. Харківське шосе, 2-А
Дніпровський вул. Краківська, 4-Б
Дніпровський бульв. Івана Котляревського, 8
Дніпровський просп. Соборності, 9
Дніпровський вул. Володимира Сосюри, 4
Дніпровський вул. Будівельників, 30
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 18
Дніпровський вул. Будівельників, 9
Дніпровський вул. Будівельників, 15
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 9
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 10
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 15
Дніпровський вул. Каунаська, 4
Дніпровський вул. Празька, 12
Дніпровський вул. Харківське шосе, 4/1
Дніпровський вул. Григорія Чупринки, 7
Дніпровський вул. Григорія Чупринки, 7-А
Дніпровський пров. Краснокутський, 16
Дніпровський вул. Азербайджанська, 16/3
Дніпровський вул. Літинська, 1-Б
Дніпровський вул. Алматинська, 36
Дніпровський пров. Сеноманський, 16
Дніпровський вул. Рогозівська, 3-А
Дніпровський вул. Празька, 34
Дніпровський вул. Хорольська, 1-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 14-Б
Дніпровський вул. Краківська, 27
Дніпровський вул. Краківська, 27-А
Дніпровський вул. Дмитра Багалія, 10/15
Дніпровський бульв. Ярослава Гашека, 8-А
Дніпровський бульв. Верховної Ради, 21-Б
Дніпровський вул. Краківська, 15/17
Дніпровський вул. Олександра Лазаревського, 9
Дніпровський вул. Юрія Поправки, 14
Дніпровський вул. Дністерська, 3/5
Дніпровський вул. Алматинська, 36
Дніпровський вул. Машиністівська, 1-Б
Дніпровський вул. Машиністівська, 2-Б
Дніпровський вул. Машиністівська, 1
Дніпровський вул. Машиністівська, 4
Дніпровський вул. Машиністівська, 6
Дніпровський вул. Княгині Інгігерди, 23
Теги: #київ #дарницька_тец #енергетика #опалення

