Оприлюднено адреси будинків в Дарницькому та Дніпровському районах столиці, де відсутнє теплопостачання через пошкодження Дарницької ТЕЦ

Росія вдарила по Дарницькій ТЕЦ-5 балістичними ракетами, станом на 5 лютого 2026р. без тепла 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва.

Як раніше повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, столична Дарницька ТЕЦ зазнала сильних пошкоджень в результаті удару Росії, в якому було використано п’ять балістичних ракет.

Віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про відсутність теплопостачання у 1146 будинках внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури.

Віталій Кличко за підсумками дослідження фахівцями пошкоджень Дарницької ТЕЦ зазначив, що на відновлення знадобиться не менше двох місяців.

