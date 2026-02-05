Оприлюднено адреси будинків в Дарницькому та Дніпровському районах столиці, де відсутнє теплопостачання через пошкодження Дарницької ТЕЦ
Росія вдарила по Дарницькій ТЕЦ-5 балістичними ракетами, станом на 5 лютого 2026р. без тепла 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва.
Як раніше повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, столична Дарницька ТЕЦ зазнала сильних пошкоджень в результаті удару Росії, в якому було використано п’ять балістичних ракет.
Віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про відсутність теплопостачання у 1146 будинках внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури.
Віталій Кличко за підсумками дослідження фахівцями пошкоджень Дарницької ТЕЦ зазначив, що на відновлення знадобиться не менше двох місяців.
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 7
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 7-А
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 11-В
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 17-Б
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 19/1
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 3
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 5
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 5-А
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 5-Б
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 7
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 7-А
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 28-А
|Дарницький
|вул. Горлівська, 38/40
|Дарницький
|вул. Горлівська, 77
|Дарницький
|вул. Урожайна, 21
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 58
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 60
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 62
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 146
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 148
|Дарницький
|вул. Братства тарасівців, 12/37
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 9-Г
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 9-Ж
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 6
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 6-А
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 6-Б
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 6-Д
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 6-Є
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 6-Ж
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 8
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 8-Б
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 8-В
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 152
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 154
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 154-А
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 158
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 158-А
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 158-Б
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 160-А
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 166
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 168-Є
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 168-А
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 168-Б
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 168-Г
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 168-Д
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 170
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 170-А
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 170-Б
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 5-А
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 5-Б
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 5-В
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 5-Є
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 7-А
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 7-Б
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 7-В
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 7-Г
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 7-і
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 9-А
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 9-Б
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 9-В
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 9-Г
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 9-з
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 11
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 11-А
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 13
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 15
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 17-В
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 17-Г
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 19
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 19-А
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 19-Б
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 19-В
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 22/1
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 24-А
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 24-Б
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 26
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 26-А
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 26-Б
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 28
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 28-Б
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 28-В
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 34
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 36
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 36-А
|Дарницький
|вул. Вірменська, 1/9К
|Дарницький
|вул. Вірменська, 3
|Дарницький
|вул. Вірменська, 5-А
|Дарницький
|вул. Вірменська, 11 (5-7 під.)
|Дарницький
|вул. Горлівська, 124/3
|Дарницький
|вул. Горлівська, 220
|Дарницький
|вул. Братства тарасівців, 5-Б
|Дарницький
|вул. Братства тарасівців, 9
|Дарницький
|вул. Кам'янська, 120
|Дарницький
|вул. Володимира Рибака, 6-А
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 172-А
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 174
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 174-А
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 174-Б
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 176-Б
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 176-В
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 180/21
|Дарницький
|вул. Горліська, 124/1 (гуртож.)
|Дарницький
|вул. Горлівська, 124/2 (гуртож.)
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 12
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 12-б
|Дарницький
|вул. Вереснева, 12
|Дарницький
|вул. Вереснева, 12-а
|Дарницький
|вул. Вереснева,14/39
|Дарницький
|вул. Вереснева, 17
|Дарницький
|вул. Вереснева, 18/20
|Дарницький
|вул. Вереснева, 24-а
|Дарницький
|вул. Вереснева, 26/28
|Дарницький
|вул. Вереснева, 5
|Дарницький
|вул. Вереснева, 9
|Дарницький
|вул. Павла Петриченка, 58
|Дарницький
|вул. Павла Петриченка, 62
|Дарницький
|вул. Павла Петриченка, 64
|Дарницький
|вул. Павла Петриченка, 65/7
|Дарницький
|вул. Павла Петриченка, 66
|Дарницький
|вул. Павла Петриченка, 67
|Дарницький
|вул. Павла Петриченка, 69
|Дарницький
|вул. Павла Петриченка, 71/8
|Дарницький
|вул. Павла Петриченка, 72
|Дарницький
|вул. Павла Петриченка, 73
|Дарницький
|вул. Павла Петриченка, 75
|Дарницький
|вул. Павла Петриченка, 76
|Дарницький
|пров. Надії Світличної, 1
|Дарницький
|пров. Надії Світличної, 2
|Дарницький
|пров. Надії Світличної, 2-а
|Дарницький
|пров. Надії Світличної, 5/2
|Дарницький
|пров. Надії Світличної, 6
|Дарницький
|пров. Надії Світличної, 11/80
|Дарницький
|пров. Надії Світличної,13
|Дарницький
|пров. Надії Світличної, 14/115
|Дарницький
|пров. Надії Світличної, 15/117
|Дарницький
|пров. Надії Світличної, 17
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 30
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 32
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 35
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 37
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 39/14
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 42/15
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 44
|Дарницький
|вул. Юрія Ливинського, 47
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 50
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 52/16
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 56
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 58
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 58-А
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 60
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 62
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 64/16
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 64
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 72/3
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 74
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 74-А
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського,74-Б
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 76/4
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 82
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 82-А
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 84
|Дарницький
|вул. Юрія Шевельова, 48
|Дарницький
|вул. Юрія Шевельова, 49/20
|Дарницький
|пров. Ігоря Качуровського, 1
|Дарницький
|пров. Ігоря Качуровського, 1-А
|Дарницький
|пров. Ігоря Качуровського, 5
|Дарницький
|пров. Ігоря Качуровського, 14/105
|Дарницький
|пров. Ігоря Качуровського, 16
|Дарницький
|пров. Ігоря Качуровського, 68/10
|Дарницький
|вул. Санаторна, 9
|Дарницький
|вул. Санаторна, 11
|Дарницький
|вул. Санаторна, 18
|Дарницький
|вул. Санаторна, 23
|Дарницький
|вул. Санаторна, 27
|Дарницький
|вул. Севастопольська, 17
|Дарницький
|вул. Севастопольська, 18
|Дарницький
|вул. Севастопольська, 19
|Дарницький
|вул. Севастопольська, 22
|Дарницький
|вул. Севастопольська, 24
|Дарницький
|вул. Дениса Антіпова, 3/5
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 51
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 53
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 97
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 103
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 109
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 111
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 113
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 121
|Дарницький
|вул. Вірменська, 29
|Дарницький
|вул. Геннадія Афанасьєва, 2
|Дарницький
|вул. Геннадія Афанасьєва, 9
|Дарницький
|вул. Геннадія Афанасьєва, 7
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 13
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 4/6
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 5
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 6/5
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 7
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 7-А
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 8
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 9
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 10/5
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 12
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 16
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 19/10
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 20
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 20-А
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 21
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 22/15
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 23
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 25/17
|Дарницький
|вул. Павла Чубинського, 4-А
|Дарницький
|вул. Павла Чубинського, 8
|Дарницький
|вул. Павла Чубинського, 8-А
|Дарницький
|вул. Павла Чубинського, 10
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 2/17
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 2-А
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 4
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 5
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 7
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 11
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 12
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 14
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 13
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 11
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 13
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 19
|Дарницький
|вул. Привокзальна, 14-А
|Дарницький
|вул. Юрія Шевельова, 34
|Дарницький
|вул. Сімферопольська, 3/2
|Дарницький
|вул. Сімферопольська, 5/1
|Дарницький
|вул. Сімферопольська, 7/2
|Дарницький
|вул. Сімферопольська, 9
|Дарницький
|вул. Сімферопольська, 11
|Дарницький
|вул. Сімферопольська, 17/2
|Дарницький
|вул. Сімферопольська, 19
|Дарницький
|вул. Сімферопольська, 21/9
|Дарницький
|вул. Дениса Антипова, 2/10
|Дарницький
|вул. Дениса Антипова, 4
|Дарницький
|вул. Дениса Антипова, 8
|Дарницький
|вул. Дениса Антипова, 10
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 12
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 47
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 49
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 6
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 8
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 8/1
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 10/14
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 12/11
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 14
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 20/18
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 22
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 24/23
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 26/36
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 28/45
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 51
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 51-Б
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 53-А
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 55
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 55-А
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 59
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 61
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 61-А
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 63
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 63-А
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 65
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 67-А
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 3
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 3-А
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 3-Б
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 3/1
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 3/3-А
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 26
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 28
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 28-а
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 28-б
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 28-в
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 30
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 32-а
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 32-б
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 32-в
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 34
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 36
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 38
|Дарницький
|вул. Вереснева, 4
|Дарницький
|вул. Геннадія Афанасьєва, 3
|Дарницький
|вул. Геннадія Афанасьєва, 13-А
|Дарницький
|вул. Геннадія Афанасьєва,13-Б
|Дарницький
|вул. Геннадія Афанасьєва, 17/6
|Дарницький
|вул. Геннадія Афанасьєва, 20
|Дарницький
|вул. Геннадія Афанасьєва, 22
|Дарницький
|вул. Геннадія Афанасьєва, 24/2
|Дарницький
|вул. Зрошувальна, 3-Б
|Дарницький
|вул. Зрошувальна, 4
|Дарницький
|вул. Зрошувальна, 10
|Дарницький
|вул. Зрошувальна, 14
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 3/15
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 15
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 15/1
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 15/1-А
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 17
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 23/7
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 27
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 27-А
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 28/9
|Дарницький
|вул. Поліська, 1
|Дарницький
|вул. Поліська, 3
|Дарницький
|вул. Поліська, 4
|Дарницький
|вул. Поліська, 4-А
|Дарницький
|вул. Поліська, 6
|Дарницький
|вул. Поліська, 8
|Дарницький
|вул. Поліська, 10
|Дарницький
|вул. Поліська, 12
|Дарницький
|вул. Поліська, 14
|Дарницький
|вул. Поліська, 15-А
|Дарницький
|вул. Поліська, 16
|Дарницький
|вул. Поліська, 18
|Дарницький
|вул. Поліська, 20
|Дарницький
|вул. Поліська, 22
|Дарницький
|вул. Поліська, 24
|Дарницький
|вул. Поліська, 26
|Дарницький
|вул. Поліська, 28
|Дарницький
|пров. Поліський, 1
|Дарницький
|пров. Поліський, 15
|Дарницький
|пров. Поліський, 3
|Дарницький
|пров. Поліський, 5
|Дарницький
|пров. Поліський, 7
|Дарницький
|пров. Поліський, 7/1
|Дарницький
|пров. Поліський, 11
|Дарницький
|вул. Привокзальна, 8
|Дарницький
|вул. Привокзальна, 8/1
|Дарницький
|вул. Привокзальна, 10
|Дарницький
|вул. Привокзальна, 10/1
|Дарницький
|вул. Привокзальна, 12
|Дарницький
|вул. Привокзальна, 12/1
|Дарницький
|вул. Привокзальна, 14
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 31
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 31-б
|Дарницький
|вул. Литвинського, 33
|Дарницький
|вул. Санаторна, 5
|Дарницький
|вул. Санаторна, 12
|Дарницький
|вул. Севастопольська, 1/1
|Дарницький
|вул. Севастопольська, 7/13
|Дарницький
|вул. Севастопольська, 11/27
|Дарницький
|вул. Севастопольська, 12/22
|Дарницький
|вул. Севастопольська, 13
|Дарницький
|вул. Севастопольська, 15/29
|Дарницький
|вул. Севастопольська, 16/27
|Дарницький
|вул. Сімферопольська, 4
|Дарницький
|вул. Сімферопольська, 8
|Дарницький
|вул. Сімферопольська, 11/1
|Дарницький
|вул. Гаспринського, 16
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 5-А
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 5-Б
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 9-А
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 21
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 21/1
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 21/3
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 21/4
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 21/5
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 21/6
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 5
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 5-Г
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 7
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 7-Д
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 7-Ж
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 9
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 9-Д
|Дарницький
|просп. Миколи Бажана, 9-Ж
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 4
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 6
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 12-В
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 26-В
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 26-Ж
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 26-З
|Дарницький
|вул. Бориспільська, 26-К
|Дарницький
|вул. Братства тарасівців, 5
|Дарницький
|вул. Братства тарасівців, 5-А
|Дарницький
|вул. Братства тарасівців, 6
|Дарницький
|вул. Братства тарасівців, 6-Б
|Дарницький
|вул. Братства тарасівців, 8
|Дарницький
|вул. Братства тарасівців, 9-А
|Дарницький
|вул. Братства тарасівців, 10
|Дарницький
|вул. Братства тарасівців, 10-А
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 1-В
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 9-Д
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 9-Е
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 10-А
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 12
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 14
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 14-А
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 14-Б
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 14-В
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 24
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 28-А
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 34-А
|Дарницький
|вул. Архітектора Вербицького, 36-Б
|Дарницький
|вул. Вереснева, 15/60
|Дарницький
|вул. Вірменська, 5
|Дарницький
|вул. Вірменська, 6
|Дарницький
|вул. Вірменська, 8
|Дарницький
|вул. Вірменська, 9
|Дарницький
|вул. Вірменська, 27/31
|Дарницький
|вул. Горлівська, 124
|Дарницький
|вул. Горлівська, 124/4
|Дарницький
|вул. Дениса Антіпова, 21
|Дарницький
|вул. Ісмаїла Гаспринського, 3
|Дарницький
|вул. Ісмаїла Гаспринського, 18
|Дарницький
|вул. Кам'янська, 6
|Дарницький
|вул. Кам'янська, 128
|Дарницький
|вул. Миколи Хвильового, 1
|Дарницький
|вул. Миколи Хвильового, 3
|Дарницький
|вул. Миколи Хвильового, 3-А
|Дарницький
|пров. Надії Світличної, 5
|Дарницький
|вул. Новодарницька, 6
|Дарницький
|вул. Отамана Зеленого, 3 корп.1, 2, 3, 4
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 14-А
|Дарницький
|вул. Юрія Пасхаліна, 17
|Дарницький
|пров. Поліський, 13
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 5
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 7-В
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 9
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 11-А
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 11-Г
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 13
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 17
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 27
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 29
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 29-А
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 29-Б
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 35
|Дарницький
|вул. Севастопольська, 14
|Дарницький
|вул. Сортувальна, 4
|Дарницький
|вул. Ташкентська, 33
|Дарницький
|вул. Тростянецька, 7-В
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 49
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 56
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 58-А
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 58-Б
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 150/15
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 152 (корпус 2, кв. 435-610)
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 152 (кв. 255-434, кв. 651-654)
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 178
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 182
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 188
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 190
|Дарницький
|вул. Харківське шосе, 210
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 45
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 45-Б
|Дарницький
|вул. Юрія Литвинського, 70
|Дарницький
|вул. Ялтинська, 15
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 10
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 10-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 12-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 14
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 14-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 16
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 16-Б
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 18
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 18-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 18-Б
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 22
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 22-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 22-Б
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 24
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 24-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 26
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 26-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 26-Б
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 26-В
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 28
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 31
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 31-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 33/1
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 8/20
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 1
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 11
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 12
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 12-А
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 12-Б
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 14
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 16
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 17
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 18
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 19
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 3
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 4
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 4-А
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 5
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 6-А
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 8
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 8-А
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 25-Б
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 26/8
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 28
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 32-А
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 32-Б
|Дніпровський
|вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна), 14
|Дніпровський
|вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна), 14-А
|Дніпровський
|вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна),18
|Дніпровський
|вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна), 2
|Дніпровський
|вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна), 4
|Дніпровський
|вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна), 6
|Дніпровський
|вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна), 8
|Дніпровський
|
вул. Юрія Поправки (Лебедева Миколи), 10/19
|Дніпровський
|вул. Юрія Поправки (Лебедева Миколи), 11
|Дніпровський
|вул. Юрія Поправки, (Лебедева Миколи), 13
|Дніпровський
|вул. Юрія Поправки (Лебедева Миколи), 19
|Дніпровський
|вул. Юрія Поправки (Лебедева Миколи), 3
|Дніпровський
|вул. Юрія Поправки (Лебедева Миколи), 5
|Дніпровський
|вул. Юрія Поправки (Лебедева Миколи),7
|Дніпровський
|вул. Гетьмана Павла Полуботка, 38/16
|Дніпровський
|вул. Гетьмана Павла Полуботка, 40
|Дніпровський
|вул. Гетьмана Павла Полуботка, 44
|Дніпровський
|вул. Гетьмана Павла Полуботка, 44-А
|Дніпровський
|вул. Гетьмана Павла Полуботка, 46/2
|Дніпровський
|вул. Пластова, 11
|Дніпровський
|вул. Пластова, 13
|Дніпровський
|вул. Пластова, 15
|Дніпровський
|вул. Пластова, 17
|Дніпровський
|вул. Пластова, 19
|Дніпровський
|вул. Пластова, 21
|Дніпровський
|вул. Пластова, 23
|Дніпровський
|вул. Пластова, 23-А
|Дніпровський
|вул. Пластова, 3-А
|Дніпровський
|вул. Тампере, 10
|Дніпровський
|вул. Тампере, 12
|Дніпровський
|вул. Тампере, 12-А
|Дніпровський
|вул. Тампере, 12-Б
|Дніпровський
|вул. Тампере, 14
|Дніпровський
|вул. Тампере, 16
|Дніпровський
|вул. Тампере, 17/2
|Дніпровський
|вул. Тампере, 18/19
|Дніпровський
|вул. Тампере, 2/20
|Дніпровський
|вул. Тампере, 4
|Дніпровський
|вул. Тампере, 6
|Дніпровський
|вул. Тампере, 8
|Дніпровський
|вул. Тампере, 8-А
|Дніпровський
|вул. Тампере, 8-Б
|Дніпровський
|вул. Гната Хоткевича, 4
|Дніпровський
|вул. Гната Хоткевича, 4-А
|Дніпровський
|вул. Гната Хоткевича, 6
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 26
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 30
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 33/10
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 37/9
|Дніпровський
|вул. Григорія Чупринки, 8
|Дніпровський
|вул. Григорія Чупринки, 8-А
|Дніпровський
|вул. Григорія Чупринки, 1/10
|Дніпровський
|вул. Григорія Чупринки, 2/8
|Дніпровський
|вул. Григорія Чупринки, 2-А
|Дніпровський
|вул. Григорія Чупринки, 3
|Дніпровський
|вул. Григорія Чупринки, 4
|Дніпровський
|вул. Григорія Чупринки 4-А
|Дніпровський
|вул. Григорія Чупринки, 5
|Дніпровський
|вул. Григорія Чупринки, 6
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 10/2
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 12/1
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 13
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 13-А
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 13-Б
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 14
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 14-А
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 15
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 17
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 18
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 18-А
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 19/30
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 2/35
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 20
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 20-А
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 3
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 3-А
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 4
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 4-А
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 5/2
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 6
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 8
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 8-А
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 8-Б
|Дніпровський
|просп. Леоніда Каденюка, 9
|Дніпровський
|просп. Миру, 12
|Дніпровський
|просп. Миру, 13
|Дніпровський
|просп. Миру, 13-А
|Дніпровський
|просп. Миру, 13-Б
|Дніпровський
|просп. Миру, 13-В
|Дніпровський
|просп. Миру, 14
|Дніпровський
|просп. Миру 15
|Дніпровський
|просп. Миру, 17
|Дніпровський
|просп. Миру, 17а
|Дніпровський
|просп. Миру, 19/18
|Дніпровський
|просп. Миру, 2/3
|Дніпровський
|просп. Миру, 3
|Дніпровський
|просп. Миру, 5
|Дніпровський
|просп. Миру, 6
|Дніпровський
|просп. Миру, 7
|Дніпровський
|просп. Миру, 8
|Дніпровський
|просп. Миру, 9
|Дніпровський
|просп. Миру, 9-А
|Дніпровський
|просп. Миру, 9-Б
|Дніпровський
|просп. Соборності, 10/1
|Дніпровський
|просп. Соборності, 12
|Дніпровський
|просп. Соборності, 14
|Дніпровський
|просп. Соборності, 16
|Дніпровський
|просп. Соборності, 16-А
|Дніпровський
|просп. Соборності, 18
|Дніпровський
|просп. Соборності, 18-А
|Дніпровський
|просп. Соборності, 20/2
|Дніпровський
|просп. Соборності, 22/1
|Дніпровський
|просп. Соборності, 24
|Дніпровський
|просп. Соборності, 26/2
|Дніпровський
|просп. Соборності, 4
|Дніпровський
|просп. Соборності, 6
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 13
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 17
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 19
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 19-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 19-Б
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 1-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 21
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 23-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 23-Б
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 25
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 25-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 27
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 27-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 27-Б
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 29
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 29-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 3
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 3-А
|Дніпровський
|бульв. Івана Котляревського, 10
|Дніпровський
|бульв. Івана Котляревського, 2/27
|Дніпровський
|бульв. Івана Котляревського, 5
|Дніпровський
|бульв. Івана Котляревського, 6/14
|Дніпровський
|бульв. Івана Котляревського, 7
|Дніпровський
|вул. Сергія Набоки, 1
|Дніпровський
|вул. Сергія Набоки, 10
|Дніпровський
|вул. Сергія Набоки, 11/8
|Дніпровський
|вул. Сергія Набоки, 12
|Дніпровський
|вул. Сергія Набоки, 13/9
|Дніпровський
|вул. Сергія Набоки, 15/20
|Дніпровський
|вул. Сергія Набоки, 3
|Дніпровський
|вул. Сергія Набоки, 4
|Дніпровський
|вул. Сергія Набоки, 5
|Дніпровський
|вул. Сергія Набоки, 6
|Дніпровський
|вул. Сергія Набоки, 7/21
|Дніпровський
|вул. Сергія Набоки, 9-А
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 21/9
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 22/11
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 23
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 24
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 26/8
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 27
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 27-А
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 28/15
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 29
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 31/13
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 32/2
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 33
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 34/1
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 35
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 36
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 38/14
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 39
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 41
|Дніпровський
|вул. Будiвельникiв, 43/12
|Дніпровський
|вул. Вифлеємська, 10
|Дніпровський
|вул. Вифлеємська, 12
|Дніпровський
|вул. Вифлеємська, 14
|Дніпровський
|вул. Вифлеємська, 14-А
|Дніпровський
|вул. Вифлеємська, 16
|Дніпровський
|вул. Вифлеємська, 18/2
|Дніпровський
|вул. Вифлеємська, 2/26
|Дніпровський
|вул. Вифлеємська, 4
|Дніпровський
|вул. Вифлеємська, 6
|Дніпровський
|вул. Вифлеємська, 6-А
|Дніпровський
|вул. Вифлеємська, 8
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 11
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 14/6
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 16
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 18
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 4
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 5
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 6
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 7
|Дніпровський
|вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна),1
|Дніпровський
|вул. Олександра Лазаревського (Мiнiна), 3
|Дніпровський
|вул. Дмитра Багалія, 1
|Дніпровський
|вул. Дмитра Багалія, 11
|Дніпровський
|вул. Дмитра Багалія, 13
|Дніпровський
|вул. Дмитра Багалія, 15
|Дніпровський
|вул. Дмитра Багалія, 2
|Дніпровський
|вул. Дмитра Багалія, 6
|Дніпровський
|вул. Дмитра Багалія, 7
|Дніпровський
|вул. Дмитра Багалія, 8
|Дніпровський
|вул. Дмитра Багалія, 8-А
|Дніпровський
|вул. Дмитра Багалія, 9
|Дніпровський
|вул. Гетьмана Павла Полуботка, 16
|Дніпровський
|вул. Гетьмана Павла Полуботка, 18
|Дніпровський
|вул. Гетьмана Павла Полуботка, 18-А
|Дніпровський
|вул. Гетьмана Павла Полуботка, 22/14
|Дніпровський
|вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
|Дніпровський
|вул. Гетьмана Павла Полуботка, 28
|Дніпровський
|вул. Гетьмана Павла Полуботка, 32
|Дніпровський
|вул. Тампере, 1/22
|Дніпровський
|вул. Тампере, 11
|Дніпровський
|вул. Тампере, 13-А
|Дніпровський
|вул. Тампере, 15
|Дніпровський
|вул. Тампере, 3
|Дніпровський
|вул. Тампере, 5-А
|Дніпровський
|вул. Тампере, 7
|Дніпровський
|вул. Георгія Тороповського, 37
|Дніпровський
|вул. Георгія Тороповського, 37-А
|Дніпровський
|вул. Георгія Тороповського, 40
|Дніпровський
|вул. Георгія Тороповського, 41
|Дніпровський
|вул. Георгія Тороповського, 45
|Дніпровський
|вул. Георгія Тороповського, 47
|Дніпровський
|вул. Георгія Тороповського, 49/1
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 10
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 11/11
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 14
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля,16
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 16-А
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 17
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 18
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 18-А
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 19
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 20
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 20-А
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 22
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 22-А
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 22-Б
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 24
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 24а -А
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 25
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 27/2
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 29
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 8-А
|Дніпровський
|пров. Будівельників, 3
|Дніпровський
|пров. Будівельників, 7
|Дніпровський
|пров. Будівельників, 9
|Дніпровський
|вул. Сергія Набоки, 2
|Дніпровський
|вул. Сергія Набоки, 8
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 23
|Дніпровський
|бульв. Івана Котляревського, 1
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 10
|Дніпровський
|вул. Кракiвська, 12
|Дніпровський
|бульв. Івана Котляревського, 3
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 13
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 16
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 17
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 17/1
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 17/2
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 3
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 4
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 6
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека,7
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека,7-А
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 8
|Дніпровський
|вул. Азербайджанська, 16/1
|Дніпровський
|вул. Азербайджанська, 16/2
|Дніпровський
|вул. Азербайджанська, 16/4
|Дніпровський
|вул. Азербайджанська, 2
|Дніпровський
|вул. Азербайджанська, 4
|Дніпровський
|вул. Азербайджанська, 6
|Дніпровський
|вул. Азербайджанська, 8-А
|Дніпровський
|вул. Азербайджанська, 8-Б
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 2
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 4
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 4-А
|Дніпровський
|вул. Кастуся Калиновського, 25
|Дніпровський
|вул. Кастуся Калиновського, 3
|Дніпровський
|вул. Кастуся Калиновського, 5
|Дніпровський
|вул. Березнева, 3
|Дніпровський
|вул. Березнева, 7
|Дніпровський
|вул. Гроденська, 1/35
|Дніпровський
|вул. Гроденська, 27
|Дніпровський
|вул. Гроденська, 29
|Дніпровський
|вул. Гроденська, 3/5
|Дніпровський
|вул. Гроденська, 5
|Дніпровський
|вул. Дністерська, 1
|Дніпровський
|вул. Дністерська, 13/6
|Дніпровський
|вул. Дністерська, 19
|Дніпровський
|вул. Дністерська, 1-А
|Дніпровський
|вул. Дністерська, 4
|Дніпровський
|вул. Калачівська, 9
|Дніпровський
|вул. Каунаська, 10
|Дніпровський
|вул. Каунаська, 10/1
|Дніпровський
|вул. Каунаська, 10-А
|Дніпровський
|вул. Каунаська, 12
|Дніпровський
|вул. Каунаська, 12/1
|Дніпровський
|вул. Каунаська, 12/2
|Дніпровський
|вул. Каунаська, 14
|Дніпровський
|вул. Каунаська, 16/1
|Дніпровський
|вул. Каунаська, 4/1
|Дніпровський
|вул. Каунаська, 4/2
|Дніпровський
|вул. Каунаська, 6/1
|Дніпровський
|вул. Каунаська, 8/2
|Дніпровський
|вул. Новаторiв, 22-А
|Дніпровський
|вул. Новаторiв, 22-Б
|Дніпровський
|вул. Новаторiв, 22-В
|Дніпровський
|вул. Новаторiв, 2-А
|Дніпровський
|вул. Новаторiв, 4
|Дніпровський
|вул. Новаторiв, 9
|Дніпровський
|вул. Празька, 10
|Дніпровський
|вул. Празька, 17
|Дніпровський
|вул. Празька, 18
|Дніпровський
|вул. Празька, 18-А
|Дніпровський
|вул. Празька, 19
|Дніпровський
|вул. Празька, 20
|Дніпровський
|вул. Празька, 21
|Дніпровський
|вул. Празька, 21/1
|Дніпровський
|вул. Празька, 21/2
|Дніпровський
|вул. Празька, 22
|Дніпровський
|вул. Празька, 22-А
|Дніпровський
|вул. Празька, 23
|Дніпровський
|вул. Празька, 24
|Дніпровський
|вул. Празька, 25
|Дніпровський
|вул. Празька, 25/1
|Дніпровський
|вул. Празька, 25/2
|Дніпровський
|вул. Празька, 26
|Дніпровський
|вул. Празька, 27
|Дніпровський
|вул. Празька, 28
|Дніпровський
|вул. Празька, 29
|Дніпровський
|вул. Празька, 29/1
|Дніпровський
|вул. Празька, 3
|Дніпровський
|вул. Празька, 30
|Дніпровський
|вул. Празька, 31
|Дніпровський
|вул. Празька, 32
|Дніпровський
|вул. Празька, 33
|Дніпровський
|вул. Празька, 4
|Дніпровський
|вул. Празька, 6
|Дніпровський
|вул. Празька, 8
|Дніпровський
|вул. Сосницька, 10
|Дніпровський
|вул. Сосницька, 19
|Дніпровський
|вул. Сосницька, 21
|Дніпровський
|вул. Хорольська, 1
|Дніпровський
|вул. Хорольська, 10
|Дніпровський
|вул. Хорольська, 3
|Дніпровський
|вул. Хорольська, 5
|Дніпровський
|вул. Хорольська, 8/4
|Дніпровський
|пров. Бишівський, 9
|Дніпровський
|пров. Лобачевського, 2
|Дніпровський
|пров. Хорольський, 5/11
|Дніпровський
|просп. Соборності, 1
|Дніпровський
|просп. Соборності, 11
|Дніпровський
|просп. Соборності, 13
|Дніпровський
|просп. Соборності, 13-А
|Дніпровський
|просп. Соборності, 1-А
|Дніпровський
|просп. Соборності, 1-Б
|Дніпровський
|просп. Соборності, 1-В
|Дніпровський
|просп. Соборності, 3
|Дніпровський
|просп. Соборності, 3-Б
|Дніпровський
|просп. Соборності, 5
|Дніпровський
|просп. Соборності, 5-А
|Дніпровський
|просп. Соборності, 5-Б
|Дніпровський
|просп. Соборності, 7
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 1
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 11
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 11/1
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 12
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 13
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 14/1
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 16
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 18
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 18/1
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 2
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 2/1
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 2-Б
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 3
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 4
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 5
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 5/1
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 5/2
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 6
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 7
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 8
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 8/1
|Дніпровський
|вул. Харкiвське шосе, 9
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 101
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 101-А
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 101-Б
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 103/1
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 105/2
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 107/2
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 109-А
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 111
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 34
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 36-А
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 37-Б
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 39-А
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 39-В
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 39-Г
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 39-Д
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 39-Е
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 39-З
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 41-А
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 41-Б
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 43/57
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 52
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 52-А
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 54
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 56
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 64-А
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 66
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 68
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 68-А
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 70
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 72
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 89-А
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 89-Б
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 91
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 93
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 95
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 97/1
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 99/2
|Дніпровський
|вул. Інженера Бородіна, 10/8
|Дніпровський
|вул. Інженера Бородіна, 12/7
|Дніпровський
|вул. Інженера Бородіна, 13/14
|Дніпровський
|вул. Інженера Бородіна, 2
|Дніпровський
|вул. Інженера Бородіна, 5-А
|Дніпровський
|вул. Інженера Бородіна, 5-Б
|Дніпровський
|вул. Інженера Бородіна, 3
|Дніпровський
|вул. Інженера Бородіна, 9
|Дніпровський
|вул. Інженера Бородіна, 11/9
|Дніпровський
|вул. Інженера Бородіна, 7/10
|Дніпровський
|вул. Василя Вишиваного Василя, 2
|Дніпровський
|вул. Енергодарська, 10
|Дніпровський
|вул. Енергодарська, 12/14
|Дніпровський
|вул. Енергодарська, 3
|Дніпровський
|вул. Енергодарська, 4
|Дніпровський
|вул. Енергодарська, 5
|Дніпровський
|вул. Енергодарська, 6
|Дніпровський
|вул. Енергодарська, 8
|Дніпровський
|вул. Лiтинська, 1-А
|Дніпровський
|вул. Батальйону Шейха Мансура, 3
|Дніпровський
|вул. Батальйону Шейха Мансура, 4
|Дніпровський
|вул. Батальйону Шейха Мансура, 5/8
|Дніпровський
|вул. Батальйону Шейха Мансура, 6
|Дніпровський
|вул. Марганецька, 10
|Дніпровський
|вул. Марганецька, 14/11
|Дніпровський
|вул. Марганецька, 16/16
|Дніпровський
|вул. Марганецька, 22
|Дніпровський
|вул. Марганецька, 24
|Дніпровський
|вул. Марганецька, 26
|Дніпровський
|вул. Марганецька, 8/12
|Дніпровський
|вул. Рогозiвська, 1
|Дніпровський
|вул. Рогозiвська, 1-А
|Дніпровський
|вул. Всеволода Нестайка, 1/18
|Дніпровський
|вул. Всеволода Нестайка, 3
|Дніпровський
|вул. Всеволода Нестайка, 3-А
|Дніпровський
|вул. Бориса Мартоса, 4-А
|Дніпровський
|вул. Бориса Мартоса, 4-Б
|Дніпровський
|вул. Євгена Сверстюка, 8
|Дніпровський
|вул. Флоренції, 12-А
|Дніпровський
|вул. Флоренції, 12-Б
|Дніпровський
|вул. Пантелеймона Куліша, 11
|Дніпровський
|вул. Пантелеймона Куліша, 5-Б
|Дніпровський
|вул. Пантелеймона Куліша, 7
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1-А
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 20
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 20-А
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 22-В
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24-В
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24-Г
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3-А
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3-Б
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3-В
|Дніпровський
|вул.Микiльсько-Слобiдська, 4
|Дніпровський
|вул.Микiльсько-Слобiдська, 4-А
|Дніпровський
|вул.Микiльсько-Слобiдська, 4-Б
|Дніпровський
|вул.Микiльсько-Слобiдська, 6/2
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 5
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 5-А
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 5-Б
|Дніпровський
|вул. Пантелеймона Куліша, 9
|Дніпровський
|вул. Пантелеймона Куліша, 15
|Дніпровський
|вул. Пантелеймона Куліша, 19
|Дніпровський
|вул. Пантелеймона Куліша, 17
|Дніпровський
|вул. Каховська, 62
|Дніпровський
|вул. Каховська, 60
|Дніпровський
|вул. Каховська,58
|Дніпровський
|вул. Каховська, 56
|Дніпровський
|вул. Каховська, 62-А
|Дніпровський
|вул. Євгена Сверсюка, 6
|Дніпровський
|вул. Євгена Сверсюка, 6-А
|Дніпровський
|вул. Євгена Сверсюка, 6-В
|Дніпровський
|вул. Євгена Сверсюка, 6-Г
|Дніпровський
|вул. Євгена Сверсюка, 6-Д
|Дніпровський
|вул. Євгена Сверсюка, 6-Е
|Дніпровський
|вул. Дениса Рачінського, 25-А
|Дніпровський
|вул. Дениса Рачінського, 25
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3-Г
|Дніпровський
|вул. Андрія Аболмасова, 3
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 7
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1-В
|Дніпровський
|вул. Микільсько-Слобідська, 6-А
|Дніпровський
|вул. Флоренції, 1/11
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 1
|Дніпровський
|вул. Євгена Сверсюка, 8-А
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 7
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 7-А
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 9
|Дніпровський
|вул. Флоренції, 10-А
|Дніпровський
|вул. Бориса Мартоса, 6
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 3-В
|Дніпровський
|вул. Флоренції, 9
|Дніпровський
|вул. Ованеса Туманяна, 8
|Дніпровський
|вул. Флоренції, 5
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 10
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 10-А
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 10-Б
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 18
|Дніпровський
|просп. Соборності, 30
|Дніпровський
|просп. Соборності, 30-А
|Дніпровський
|вул. Чернігівська, 38/7
|Дніпровський
|вул. Ованеса Туманяна, 1-А
|Дніпровський
|вул. Ованеса Туманяна, 3
|Дніпровський
|вул. Микільсько-Слобідська, 3-А
|Дніпровський
|вул. Микільсько-Слобідська, 3-Б
|Дніпровський
|вул. Микільсько-Слобідська, 1-А
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3-Г
|Дніпровський
|вул. Андрія Аболмасова, 5
|Дніпровський
|вул. Митрополита Андрея Шептицького, 7
|Дніпровський
|вул. Березнева, 12
|Дніпровський
|вул. Березнева, 14-Б
|Дніпровський
|вул. Березнева, 16 (секція "005")
|Дніпровський
|вул. Березнева, 16 (секція "006")
|Дніпровський
|вул. Юрія Липи, 6 (секція "003")
|Дніпровський
|вул. Юрія Липи, 6-А
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд.1)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд.2)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд. 3)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд. 4)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд. 5)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд. 6)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд. 7)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд. 8)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд. 9)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд. 10)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд. 11)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд. 12)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд. 13)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд. 14)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд. 15)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд. 16)
|Дніпровський
|вул. Регенераторна, 4 (буд.17)
|Дніпровський
|просп. Соборності, 17 (001a)
|Дніпровський
|просп. Соборності, 17 (001b)
|Дніпровський
|просп. Соборності, 17 (001c)
|Дніпровський
|просп. Соборності, 17 (001d)
|Дніпровський
|просп. Соборності, 17 (001e)
|Дніпровський
|просп. Соборності, 17 (001f)
|Дніпровський
|просп. Соборності, 17 (001g)
|Дніпровський
|просп. Соборності, 17 (001j)
|Дніпровський
|просп. Соборності, 17 (001k)
|Дніпровський
|просп. Соборності, 17 (001m)
|Дніпровський
|вул. Краківська, 13-А
|Дніпровський
|вул. Краківська, 13-Б
|Дніпровський
|вул. Краківська, 13-В
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 16-Б
|Дніпровський
|вул. Вінстона Черчилля, 18-Б
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 21-А
|Дніпровський
|вулиця Дмитра Багалія, 4
|Дніпровський
|вул. Батальйону Шейха Мансура, 1-А
|Дніпровський
|вкл. Інженера Бородіна, 6
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 4-А
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 4
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 8
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 3-А
|Дніпровський
|вул. Раїси Окіпної, 3-Б
|Дніпровський
|вул. Харківське шосе, 17-А
|Дніпровський
|пров. Лобачевського, 7
|Дніпровський
|пров. Лобачевського, 7-А
|Дніпровський
|вул. Харківське шосе, 19-Б
|Дніпровський
|вул. Харківське шосе, 19-А
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 24
|Дніпровський
|вул. Харківське шосе, 15-А
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 20/3
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 22
|Дніпровський
|вул. Харківське шосе, 2-А
|Дніпровський
|вул. Краківська, 4-Б
|Дніпровський
|бульв. Івана Котляревського, 8
|Дніпровський
|просп. Соборності, 9
|Дніпровський
|вул. Володимира Сосюри, 4
|Дніпровський
|вул. Будівельників, 30
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 18
|Дніпровський
|вул. Будівельників, 9
|Дніпровський
|вул. Будівельників, 9
|Дніпровський
|вул. Будівельників, 15
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 9
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 10
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 15
|Дніпровський
|вул. Каунаська, 4
|Дніпровський
|вул. Празька, 12
|Дніпровський
|вул. Харківське шосе, 4/1
|Дніпровський
|вул. Григорія Чупринки, 7
|Дніпровський
|вул. Григорія Чупринки, 7-А
|Дніпровський
|пров. Краснокутський, 16
|Дніпровський
|вул. Азербайджанська, 16/3
|Дніпровський
|вул. Літинська, 1-Б
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 36
|Дніпровський
|пров. Сеноманський, 16
|Дніпровський
|вул. Рогозівська, 3-А
|Дніпровський
|вул. Празька, 34
|Дніпровський
|вул. Хорольська, 1-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 14-Б
|Дніпровський
|вул. Краківська, 27
|Дніпровський
|вул. Краківська, 27-А
|Дніпровський
|вул. Дмитра Багалія, 10/15
|Дніпровський
|бульв. Ярослава Гашека, 8-А
|Дніпровський
|бульв. Верховної Ради, 21-Б
|Дніпровський
|вул. Краківська, 15/17
|Дніпровський
|вул. Олександра Лазаревського, 9
|Дніпровський
|вул. Юрія Поправки, 14
|Дніпровський
|вул. Дністерська, 3/5
|Дніпровський
|вул. Алматинська, 36
|Дніпровський
|вул. Машиністівська, 1-Б
|Дніпровський
|вул. Машиністівська, 2-Б
|Дніпровський
|вул. Машиністівська, 1
|Дніпровський
|вул. Машиністівська, 4
|Дніпровський
|вул. Машиністівська, 6
|Дніпровський
|вул. Княгині Інгігерди, 23