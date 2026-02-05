Київ організував 60 місць для киян соціально вразливих категорій через відсутність тепла та електрики - Кличко

Фото: Київська міська рада

В одному із колишніх міських санаторіїв організовано 60 місць для тимчасового переміщення киян соціально вразливих категорій, у чиїх будинках через обстріли відсутні тепло- та електропостачання, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Столиця розгорнула в одному з колишніх міських санаторіїв місця для тимчасового переміщення киян соціально вразливих категорій, у чиїх будинках через обстріли відсутні тепло- та електропостачання. У закладі облаштували 60 місць для киян. Та у разі необхідності готові збільшити їх удвічі", - написав він у Телеграм-каналі у четвер.

За його словами, у будівлі є тепло й світло. Поруч з мешканцями цілодобово соціальні робітники Київського міського територіального центру, які допомагають із побутом, доглядом та супроводом.

"Також у місті діє можливість тимчасового переселення одиноких людей старшого віку до геріатричних пансіонатів. Якщо знаєте когось, кому потрібна така допомога, звертайтеся до районних територіальних центрів або до Київського міського терцентру за номером: 044 450 91 66", - додав Кличко.

Він зазначив, що соціальні працівники пропонують тимчасове переміщення всім людям старшого віку, які перебувають на обліку та під їхнім супроводом.