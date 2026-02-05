Раді рекомендують закликати держави ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією та Білоруссю

Парламентський комітет з питань інтеграції України до ЄС рекомендує Верховній Раді закликати держави Європейського Союзу повністю заборонити торгівлю з Росією та Білоруссю.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради України, комітет рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні та у цілому відповідний проєкт постанови (№14324) про звернення Верховної Ради до Ради міністрів Польщі, урядів Литви, Латвії та Естонії щодо ініціювання повної заборони експортно-імпортних операцій для юридичних осіб (торгівлі та транзитного переміщення товарів) з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

Автори постанови зазначають, що торгівля РФ із зазначеними державами-членами ЄС дає суттєву економічну підтримку російському та білоруському режимам. Латвійські статистичні установи порахували, що в перші 9 місяців 2024 року Росія продовжувала утримувати п'яте місце серед найважливіших партнерів Латвії у зовнішній торгівлі. За десять місяців 2025 року Латвія експортувала до РФ та Білорусі товарів на загальну суму 941,5 млн євро. За даними статистичної служби Європейського Союзу, імпорт добрив з Росії до Польщі за 2024 рік зріс майже на 130% порівняно із 2022 роком. Також за 11 місяців 2024 року ЄС продав до Білорусі товарів на 6,63 млрд євро, а придбав білоруських товарів на 1,235 млрд. Найбільшими покупцями білоруських товарів були Польща – 436,4 млн євро, Литва – 188,8 млн євро, Латвія – 177,5 млн євро, Німеччина – 145,47 млн євро. Найбільше імпорту Білорусь завезла з Польщі (2,07 млрд євро).

На думку авторів постанови, запровадження тотального економічного ембарго на східних кордонах Європейського Союзу стане прикладом для наслідування для держав-партнерів в ЄС і всього демократичного світу та допоможе українцям вистояти у боротьбі за своє існування.

Під час обговорення проєкту постанови №14324 було вирішено внести Фінляндію до списку держав, до яких адресують звернення припинити торгівлю з РФ та Балоруссю. Комітет також запропонував звернутися до Європейського Союзу з проханням внести згадані обмеження щодо торгівлі з РФ та Білоруссю у наступні санкційні пакети.

Серед авторів проєкту постанови - народні депутати Ігор Гузь (група "За майбутне"), Арсеній Пушкаренко (фракція "Слуга народу"). Проєкт постанови зареєстровано у Верховній Раді 22 грудня 2025 року.