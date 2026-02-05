У справі про дезінформацію військовозобов'язаними про стан здоров'я родичів висунуто вже 110 підозр - УВБ у ЗСУ ГУ ВСП

Окремі військовослужбовці та військовозобов’язані ухилялися від виконання обов’язків військової служби шляхом подання до військових частин документів із неправдивими відомостями щодо стану власного здоров’я або здоров’я близьких осіб, що створювало підстави для незаконного звільнення зі служби, повідомляється в телеграм-каналі Військової служби правопорядку (ВСП) у Збройних силах України у Facebook.

"За результатами слідчих дій: повідомлено про підозру 110 фігурантам, 6 обвинувальних актів за ст. 336 КК України направлено до суду. Заходи з викриття схем ухилення від військової служби тривають", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у межах операції "Ухилянт" триває реалізація VI етапу заходів за напрямом "Опікун", спрямованих на протидію ухиленню від проходження військової служби в умовах воєнного стану.

Управління внутрішньої безпеки у ЗСУ Головного управління Військової служби правопорядку (УВБ у ЗСУ ГУ ВСП) здійснює оперативний супровід кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.336 та ч.4 ст.409 Кримінального кодексу України.

"27 січня 2026 року, в межах реалізації вищевказаних матеріалів, Управлінням внутрішньої безпеки у ЗС України ГУ ВСП ЗС України, працівниками ДСР НПУ спільно з Головним слідчим управлінням НПУ, слідчими підрозділами ГУНП та Управліннями стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, у м. Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях проведено 138 обшуків", - повідомили у ВСП.