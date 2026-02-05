Глава фонду "Повернись живим" Чмут повернувся в наглядову ради Агенції оборонних закупівель

Фото: https://www.facebook.com/TarChmut?locale=uk_UA

Голову благодійного фонду "Повернись живим" та засновника "Українського мілітарного центру" Тараса Чмута знову призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Продовжуємо посилювати команду ефективними лідерами. Сьогодні Уряд за моїм поданням призначив Тараса Чмута представником Міністерства оборони в наглядовій раді Агенції оборонних закупівель", - написав Федоров у Телеграм.

Як повідомлялося, вперше Чмут був призначений членом наглядової ради АОЗ як представник держави в жовтні 2024 року, але наприкінці січня 2025 року тодішній міністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров відкликав Чмута з цієї посади після того, як наглядова рада не підтримала ініційованого Міноборони звільнення голови АОЗ Марини Безрукової.

Після того АОЗ очолив голова другого агентства Арсен Жумадилов, який був головою Державного оператора тилу (ДОТ). З того часу ДОТ та АОЗ були об’єднані в одне підприємство, керівником якого залишився Жумаділов.

Як зазначив Федоров, він обговорив з Чмутом ключові завдання, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та наглядової ради: визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів, закупівлю того, що показує ефективність на полі бою

Крім того, міністр очікує, що всі закупівлі мають бути безпосередньо пов’язані з цілями війни та актуальними потребами.

"Контроль якості та своєчасного постачання всього, що закуповується. Відстеження постачань, щоб скоротити затримки між оплатою і реальною поставкою та забезпечення вчасного надходження оснащення військовим. Побудова гнучкої та динамічної системи закупівель, здатної реагувати на цикл інновацій. Зниження ціни завдяки прозорій конкуренції та антикорупційному ефекту", - означив Федоров цілі для новопризначеного члена наглядової ради.

Він додав, що наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених урядом завдань, дотримання законодавства та прозорість роботи.

"Призначення Тараса Чмута значно посилить наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні... Чмут — ефективний керівник, який, як очільник фонду "Повернись живим", побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони — від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель", - резюмував міністр.