Інтерфакс-Україна
Події
17:04 05.02.2026

Глава фонду "Повернись живим" Чмут повернувся в наглядову ради Агенції оборонних закупівель

2 хв читати
Глава фонду "Повернись живим" Чмут повернувся в наглядову ради Агенції оборонних закупівель
Фото: https://www.facebook.com/TarChmut?locale=uk_UA

Голову благодійного фонду "Повернись живим" та засновника "Українського мілітарного центру" Тараса Чмута знову призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Продовжуємо посилювати команду ефективними лідерами. Сьогодні Уряд за моїм поданням призначив Тараса Чмута представником Міністерства оборони в наглядовій раді Агенції оборонних закупівель", - написав Федоров у Телеграм.

Як повідомлялося, вперше Чмут був призначений членом наглядової ради АОЗ як представник держави в жовтні 2024 року, але наприкінці січня 2025 року тодішній міністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров відкликав Чмута з цієї посади після того, як наглядова рада не підтримала ініційованого Міноборони звільнення голови АОЗ Марини Безрукової.

Після того АОЗ очолив голова другого агентства Арсен Жумадилов, який був головою Державного оператора тилу (ДОТ). З того часу ДОТ та АОЗ були об’єднані в одне підприємство, керівником якого залишився Жумаділов.

Як зазначив Федоров, він обговорив з Чмутом ключові завдання, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та наглядової ради: визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів, закупівлю того, що показує ефективність на полі бою

Крім того, міністр очікує, що всі закупівлі мають бути безпосередньо пов’язані з цілями війни та актуальними потребами.

"Контроль якості та своєчасного постачання всього, що закуповується. Відстеження постачань, щоб скоротити затримки між оплатою і реальною поставкою та забезпечення вчасного надходження оснащення військовим. Побудова гнучкої та динамічної системи закупівель, здатної реагувати на цикл інновацій. Зниження ціни завдяки прозорій конкуренції та антикорупційному ефекту", - означив Федоров цілі для новопризначеного члена наглядової ради.

Він додав, що наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених урядом завдань, дотримання законодавства та прозорість роботи.

"Призначення Тараса Чмута значно посилить наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні... Чмут — ефективний керівник, який, як очільник фонду "Повернись живим", побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони — від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель", - резюмував міністр.

 

 

Теги: #федоров #повернись_живим #кадри #аоз #чмут

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:15 05.02.2026
Зеленський звільнив Ситниченка з посади глави Криворізької РДА

Зеленський звільнив Ситниченка з посади глави Криворізької РДА

18:28 04.02.2026
Зеленський доручив Луговському очолити Службу зовнішньої розвідки

Зеленський доручив Луговському очолити Службу зовнішньої розвідки

10:02 04.02.2026
Міністр оборони - командирам: Організуйте верифікацію терміналів Starlink

Міністр оборони - командирам: Організуйте верифікацію терміналів Starlink

21:28 03.02.2026
До дев'яти зросла кількість постраждалих у Запоріжжі

До дев'яти зросла кількість постраждалих у Запоріжжі

19:03 02.02.2026
Фармкомпанія "Дарниця" призначила екс-директорку з корпоративних комунікацій "ОККО" Полякову директоркою з управління репутацією

Фармкомпанія "Дарниця" призначила екс-директорку з корпоративних комунікацій "ОККО" Полякову директоркою з управління репутацією

17:57 02.02.2026
"Метінвест" призначив гендиректором "Запоріжвогнетрив" СЕО "Метінвест-Промсервіса"

"Метінвест" призначив гендиректором "Запоріжвогнетрив" СЕО "Метінвест-Промсервіса"

16:20 01.02.2026
Міноборони України: Швеція готує один із найбільших пакетів безпекової допомоги - ППО, радари Saab, РЕБ та дрони

Міноборони України: Швеція готує один із найбільших пакетів безпекової допомоги - ППО, радари Saab, РЕБ та дрони

14:20 01.02.2026
Міністр оборони про боротьбу з російськими БпЛА з супутниковим інтернетом: в Україні зможуть працювати тільки верифіковані Starlink

Міністр оборони про боротьбу з російськими БпЛА з супутниковим інтернетом: в Україні зможуть працювати тільки верифіковані Starlink

14:07 01.02.2026
Дві жінки та 4-річний хлопчик зазнали поранень через атаку БпЛА у Запоріжжі

Дві жінки та 4-річний хлопчик зазнали поранень через атаку БпЛА у Запоріжжі

20:44 29.01.2026
Глава БЕБ оголосив про старт атестації працівників

Глава БЕБ оголосив про старт атестації працівників

ВАЖЛИВЕ

Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

ОСТАННЄ

Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

Росіяни обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона, поранена жінка

ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 720 осіб та 163 од. спецтехніки - Генштаб

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

Трамп заявив, що зміг зупинити ядерну війну між Росією та Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА