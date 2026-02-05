ДБР: затримано військовослужбовця та його цивільного спільника за допомогу за гроші піти в СЗЧ

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Нацполіцією затримали військовослужбовця батальйону резерву та його цивільного спільника, які допомагали військовим самовільно залишати частину (йти в СЗЧ) за грошову винагороду.

"Військовослужбовець запропонував "послугу" тим, хто хотів залишити службу та уникнути відповідальності. Він залучив цивільного спільника", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією Бюро, вартість незаконного залишення частини становила $2,5 тис.

В повідомленні зазначається, що в одному з епізодів військовому наказали у визначений час прийти до лісосмуги неподалік частини та сісти в автомобіль, який там припаркований.

"Паралельно цивільний спільник поїхав до дружини цього військовослужбовця та вимагав передати $1 тис. Ще $1,5 тис. вона мала віддати після того, як чоловіка доставлять додому", - інформують в ДБР.