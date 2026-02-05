Офіс генпрокурора: Викрито шахрайську групу, яка під виглядом допомоги ООН та онлайн-продажів на OLX ошукувала українців

Офіс генерального прокурора повідомляє про викриття шахрайської групи, яка під виглядом допомоги ООН та онлайн-продажів на OLX ошукала громадян майже на 1 млн грн.

"Трьом особам, включно з організатором, повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Розслідування встановило, що учасники схеми діяли одразу кількома способами: представлялися співробітниками міжнародних організацій і через телеграм пропонували громадянам нібито фінансову допомогу від ООН, а також створювали фейкові оголошення на онлайн-платформах, зокрема OLX.

"Потерпілим вони надсилали фішингові посилання, після переходу за якими люди вводили свої персональні та платіжні дані. Отримавши доступ до цієї інформації, шахраї списували кошти з рахунків", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Як зазначається, від дій організованної групи постраждало щонайменше 13 осіб.

У межах провадження в Одесі, Харківській та Дніпропетровській областях проведено вісім обшуків. Вилучено техніку, телефони та інші докази. Підозрюваним інкримінують ч. 5 ст. 190 КК України. Організатору вже вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних та додаткові епізоди.