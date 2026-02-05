Українська компанія Fire Point розробила ракету FP-9, яка зможе досягти Москви та Петербурга вже цього місяця — DW

Співзасновники української оборонної компанії Fire Point – Ірина Терех та Денис Штілерман – розкрили деталі про розробку балістичних ракет FP-7 та FP-9, які позиціонуються як дешева альтернатива західним системам на кшталт ATACMS. в ексклюзивному інтерв'ю Deutsche Welle (DW).

Вони заявили про стратегічну місію на найближчі роки: створення протибалістичного щита протиповітряної оборони (ППО) для всієї Європи на базі відкритої архітектури.

Деталі планів щодо балістичних ракет FP-7 та FP-9.За словами Дениса Штілермана, FP-7 є "заміною ATACMS, дешевою", з дальністю до 300 км та невеликою вагою бойової частини. «Ця ракета призначена для короткострокових ударів, де потрібна висока швидкість та точність. Більш потужна FP-9 має дальність 800-850 км та бойову частину вагою 800 кг. 800 кілометрів – це Москва, це Петербург", – прямо зазначив він, підкреслюючи потенціал ракети для досягнення ключових російських центрів.

Штілерман пояснив, що ракети проходять фінальні випробування.

"Зараз ми проводимо випробування, тому що там були дуже великі організаційні проблеми. Вони вже зараз вирішені і робимо фінальні випробування", – зазначив він.

Штілерман очікує на отримання кодифікації та постановку на озброєння вже в лютому 2026 року.

"Боюсь, я думав, що ми до нового року впораємось. Але в нас там було низка деяких подій, які нам завадили це зробити. Сподіваюсь, що у лютому ми завершимо всі випробування, які необхідні для кодифікування", - заявив Штілерман.

Ірина Терех доповнила, що балістика є ключовим елементом для подолання потужних систем ППО, таких як три контури навколо Москви.

"Набагато легше балістикою буде вражати Москву. Треба розуміти, що ані крилаті ракети, ані безпілотники у якомусь великому відсотку, який може нанести значне враження Москві або її інфраструктурі, не долетять. Тому єдина надія на балістику з великою швидкістю влучання у ціль. Більше ніж 1200 метрів на секунду", – заявила вона.

Штілерман порівняв швидкість розробки з історичними прикладами, щоб підкреслити переваги українського підходу.

"Навіть країни з великим досвідом з потужною ракетною програмою витрачали десятки років для того, щоб створити балістичні ракети. Франція, наприклад, з її балістичною ракетою М51 витратила 15 років. С-400 - російський комплекс розроблявся теж 15 років", – зазначив він.

На противагу, Fire Point досягає результатів швидко завдяки відсутності бюрократії в Україні, зокрема постанові номер 256 від березня 2022 року, яка спростила процеси для оборонних компаній.

Штілерман наголосив, що в планах про на найближчий рік – фокус на балістиці, а на 2-3 роки – створення протибалістичного щита ППО для всієї Європи.

«Цей щит базуватиметься на відкритій архітектурі з програмним забезпеченням, яке гарантує незалежність від виробника чи країни», - пояснив він.

Головним викликом для оборонної галузі він назвав зниження вартості перехоплення російських ракет, таких як Іскандер.

"Зараз перехоплювання ескандера – це десь більше 6 мільйонів доларів коштує. Ми бажаємо «дропнути» це, ну там, мільйон, півтора мільйона, щоб коштувало перехоплювання Іскандеров", – пояснив Штілерман.

Це досягатиметься за допомогою FP-7 як "клона російської S-400 ", але композитної та дешевої, з простим методом керування. Ракета не матиме можливості віддаленого відключення.