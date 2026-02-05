Партія "Європейська солідарність" відкрила "гарячу лінію" юридичної допомоги для ВПО – нардеп Герасимов

Фото: https://eurosolidarity.org/2026/02/05

Партія "Європейська солідарність" повідомила про відкриття "гарячої лінії" для внутрішніх переселенців, повідомляється на сайті політсили.

"З нашої точки зору турбота про ВПО сьогодні – це, окрім підтримки наших військових і Збройних Сил України, одне з найголовніших завдань, яке кожна політична партія, кожна фракція має ставити перед собою. Бо ВПО, якщо ми говоримо про цивільне населення, постраждали чи не найбільше", – зазначив співголова фракції "Європейської солідарності" у Верховній Раді Артур Герасимов на брифінгу.

За його словами, деякі родини переселенців втрачали все майно по 2-3 рази. "Завдяки "Європейській солідарності" і Ніні Петрівні Южаніній були прийняті зміни до законодавства, які дозволили звільнити від значної частини податків той бізнес, який знаходиться на територіях обов’язкової евакуації… Завдяки ініціативі "Євросолідарності" було зареєстровано законопроект 14219 щодо заборони виселення ВПО з місць тимчасового проживання, бо така проблема дійсно існує. Він зараз знаходиться на розгляді у профільному комітеті", – сказав депутат.

Також він повідомив про прийняття законопроєкту, за яким було звільнено від кредитів до кінця військового стану бізнеси, фермерів, в яких врожай, техніка або їхні підприємства були знищені на окупованій території чи на території ведення активних бойових дій. "Саме завдяки ініціативі "Європейської Солідарності", яка була підтримана одноголосно і комітетом, і парламентом, було прийнято законопроєкт 11161 про реальну компенсацію за знищене житло на окупованих територіях і на територіях ведення активних бойових дій", - сказав парламентар, пошкодувавши, що цей законопроєкт так і не був підписаний.

Він наголосив, що мета політсили, "щоб всі права, які на сьогодні існують, якими володіють ВПО, були захищені і ними могли скористатися". "Саме тому ми відкриваємо цю «гарячу лінію» – адресу електронної пошти, і номер, за яким ви зможете сконтактувати, зв’язатися і отримати необхідну юридичну допомогу", – сказав Герасимов.

Голова Асоціації молодих ВПО, громадський активіст Аркадій Петросян додав, що юристи в робочий час будуть консультувати внутрішньо переміщених осіб.

Контакти "гарячої лінії":

[email protected]

WhatsApp/Viber – 063 591 87 59 "Солідарність ВПО"