Буданов: Переважна більшість зі звільнених військовополонених перебували в неволі з 2022 року

Глава Офісу президента України повідомив, що 139 зі 157 звільнених у четвер українських військовополонених перебували в неволі з 2022 року, 15 із них були засудженні в РФ до довічного ув’язнення.

"Перший у цьому році обмін. Сьогодні ми повернули додому ще 157 українців – військових і цивільних. Це була тривала та напружена операція, маємо гідний результат. 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року. Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення. А також – оборонці Маріуполя. Ці люди пройшли через надзвичайно важкі випробування, але вистояли", - написав він у Телеграмі.

Очільник ОП подякував команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та всім залученим структурам за "професійну й складну роботу".

Буданов також висловив вдячність партнерам зі Сполучених Штатів Америки та Об’єднаних Арабських Еміратів за важливе посередництво і сприяння у обміні.