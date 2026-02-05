Глава МВС: на звільнених з полону нацгвардійців та прикордонників чекає тривале відновлення

Серед звільнених з полону 157 українських захисників - нацгвардійці та прикордонники, вони будуть забезпечені всебічною допомогою, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Таких новин з нетерпінням чекає вся країна: додому повертаються 157 наших Захисників. Серед них – наші довгоочікувані нацгвардійці та прикордонники", - написав глава МВС в телеграм-каналі в четвер.

Міністр наголосив: "Вони пройшли крізь надважкі випробування, тож попереду – тривале відновлення".

В цьому контексті Клименко запевнив: "Ми забезпечимо всебічну допомогу для наших військовослужбовців: обстеження, за необхідності – лікування та реабілітація, програми для підтримки ментального здоров’я".

Міністр додав, що попри тривалу перерву в обмінах, робота над поверненням наших людей не припиняється ні на мить. "Це складний і багатоетапний процес", - наголосив він.

Клименко подякував президенту України, керівнику Офісу президента, переговорній групі, колегам із Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Ми пам’ятаємо про всіх, хто ще в неволі. І продовжуватимемо роботу, доки всі наші не повернуться додому!", - підсумував глава МВС.