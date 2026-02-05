Фінляндія надасть Україні військову допомогу в розмірі EUR43 млн

Фінляндія надасть Україні 32-й пакет допомоги у вигляді військової техніки. Президент республіки ухвалив рішення на підставі пропозиції уряду 5 лютого 2026 року, повідомило в четвер Міністерство оборони.

"Вартість переданої техніки становить близько EUR43 млн. Пакет допомоги включає, серед іншого, матеріали, придбані у фінської оборонної промисловості в рамках програми підтримки України", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Фінляндії, загалом республіка вже поставила Україні військову техніку на суму EUR3,2 млрд.

"Фінляндія продовжить надавати Україні підтримку військовою технікою відповідно до плану. Крім пакетів підтримки, ми беремо участь у кількох коаліціях з розвитку потенціалу, метою яких є нарощування і зміцнення власного потенціалу України", - заявив фінський міністр оборони Антті Хаккянен.

З оперативних міркувань та для безпечної доставки допомоги точний зміст, спосіб доставки та графік доставки не розголошуватимуться. При підготовці допомоги були враховані як потреби України, так і ресурсна ситуація в Збройних силах, наголошує військове відомство.