Польща готує 48-й пакет допомоги для України вартістю 200 млн злотих – Туск

Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Польща готує 48-й пакет допомоги для України вартістю 200 млн злотих, який складатиметься з броньованої техніки, повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"47-й пакет допомоги мав вартість біля 100 млн злотих. Це була в основному амуніція 155 мм, яку ми вже передали. Ми завершуємо підготовку 48-го пакету. Він матиме вартість 200 млн злотих і в основному полягатиме з броньованої техніки для українських військ", - сказав Туск під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер.

Говорячи про можливість передачі винищувачів МІГ-29, Туск зазначив, що він детально обговорив це питання з Зеленським. Польща буде працювати над цим.

"Я знаю, що Україна потребує ППО різноманітного типу. Зокрема, певного типу ракет. Не у всьому можемо допомогти. Але якщо МІГи будуть потрібні, то Польща готова передати в цю хвилину ці МІГи", - зазначив Туск.

За його словами, Україна готова до взаємного обміну своїх дронів для цього. Також він зазначив, що не може сьогодні відповісти на запитання, чи "можна передати іншу техніку замість МІГ".

"Але одразу після повернення до Польщі я проведу розмову з міністром національної оборони. І на понеділок дам президентові Зеленському знати, що можливо", - сказав Туск.

У свою чергу, Зеленський зазначив, що поінформував під час зустрічі про потреби України в ППО.

"Якщо є можливість, ми ці ракети також готові обміняти на сучасні наші дрони. Нам це просто потрібно", - наголосив глава держави.