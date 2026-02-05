Інтерфакс-Україна
Події
15:24 05.02.2026

Зеленський анонсував нову зустріч переговорних команд найближчим часом

1 хв читати

Найближчим часом відбудеться нова зустріч у рамках переговорного процесу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується наступної зустрічі – було домовлено, що буде наступна зустріч в найближчий час", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві.

Коментуючи характер і теми дводенних перемовин, президент зазначив, що "говорили про все". За його словам, інформація сенсативна.

Зеленський повідомив, що українська делегація доповість йому детально щодо перемовин після прибуття в Україну.

"Тоді я буду вже з вами комунікувати, розуміючи, де ми знаходимось. Важливо, що процес йде, хочеться більш швидких результатів. Якщо наступна зустріч є, значить є шанс щодо продовження діалогу, який, безумовно, дуже хочеться, щоб привів до закінчення війни", - наголосив він.

Як повідомлялося раніше, дводенні тристоронні українсько-американсько-російські перемовини щодо припинення війни в Україні в Абу-Дабі (ОАЕ) завершились.

Двосторонні (Україна-США) та тристоронні (Україна-США-Росія) переговори проходили 4-5 лютого в Абу-Дабі.

