15:07 05.02.2026

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Навіть якщо хтось буде визнавати українські території російськими – це нічого не дасть, оскільки у України є президент, який підписує документи, а не інші лідери підписують за Україну важливі рішення, заявив президент Володимир Зеленський.

"Якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими, - це нічого не дасть. По-перше, всі не будуть, як сказав мій польський колега, а по-друге, у України є президент України, який підписує документи. Слава Богу. А не інші лідери підписують за Україну відповідні важливі документи. Тому наші території - це наші, незважаючи на те, що їх тимчасовий статус тимчасово окупований", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві.

