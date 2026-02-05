Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Фото: Zelenskiy / Official

У четвер відбувся обмін, 157 військовополонених повертаються додому, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є сьогодні обмін, я вітаю всі сім'ї, які зустрінуть своїх близьких вдома найближчим часом. Це дуже добре, 157 українців повернулися додому", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві.

Як повідомив Зеленський у телеграм-каналі, повернули "воїнів Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби", це - "солдати, сержанти та офіцери, і також із захисниками повертаються цивільні; більшість були в полоні ще з 22-го року".

"Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії", - додав президент.

Він підкреслив, що Україна продовжить роботу, щоб "звільнити наших людей із полону". "Маємо повернути та обов’язково повернемо всіх. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Щоб кожна сім’я дочекалася своїх", - написав Зеленський.

За інформацією росЗМІ, Україна передала 157 полонених росіян. ОАЕ виступили посередниками обміну, який проходив на кордоні України з Білоруссю.