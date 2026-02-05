Інтерфакс-Україна
Події
15:02 05.02.2026

Швеція виділить Україні 1 млрд крон на енергопостачання

1 хв читати
Швеція виділить Україні 1 млрд крон на енергопостачання

Уряд Швеції ухвалив у четвер рішення невідкладно виділити Україні 1 мільярд шведських крон (понад $110 млн) на енергетичну підтримку в 2026 році, повідомляє портал телебачення SVT.

"Шведська допомога відразу ж буде спрямована на електростанції, обігрівачі та запчастини, які необхідні для відновлення енергопостачання України", — заявив міністр з розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Доус.

Як зазначається, наступного тижня очікується зниження температури до мінус 25 градусів у таких містах, як Київ і Харків.

Теги: #швеція #енергопостачання

