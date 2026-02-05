Рютте відвідав Ягідне Чернігівської області, яке відновлюють після окупації, та поспілкувався зі школярами в Чернігові

Фото: https://www.facebook.com/andrij.sybiha/

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав село Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району, яке майже місяць у 2022 році перебувало під російською окупацією і де у підвалі місцевої школи російські військові 27 днів утримували сотні цивільних без води, їжі та антисанітарних умовах.

Поїздка відбулася 4 лютого за участі очільників Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса та міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Ми спустилися в цей підвал разом, де поспілкувалися з людьми, які там перебували… Понад 60% громади було знищено, 10 із 17 населених пунктів перебували в окупації. Водночас Ягідне сьогодні — це й приклад відновлення. Вдячний Латвії за внесок у відбудову: модульні будинки, відновлення житла та комунікацій", — написав Сибіга у Facebook у четвер.

Делегація також відвідала 105 прикордонний загін імені князя Володимира Великого, ознайомилися з його роботою, сучасними технологіями захисту кордону та використанням безпілотних систем.

"Надзвичайно важливо бувати саме в таких місцях — і нам, і дипломатам країн-партнерів. Щоб розуміти цю війну не з аналітичних зведень, а безпосередньо від військових. Ми отримали актуальну інформацію про ситуацію на полі бою та потреби наших Сил оборони. Україна має унікальний досвід і готова ним ділитися. Україна масштабує власне оборонне виробництво, але потребує подальшої оборонної підтримки Альянсу та держав-членів. Ці потреби були озвучені Генеральному секретарю НАТО", — розповів міністр.

Рютте в межах візиту також відвідав один із об’єктів критичної інфраструктури та пункт незламності ДСНС. "Завершальною частиною програми стало спілкування зі школярами та студентами у Чернігові. Говорили про європейську та євроатлантичну інтеграцію, формати співпраці з молоддю, академічні обміни та зовнішню політику України, війну, нашу стійкість і шлях до справедливого миру", - повідомив Сибіга.