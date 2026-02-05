СБС за січень знищили понад 30 тис. окупантів і рекордну кількість "Шахедів" – Міноборони

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про знищення Силами безпілотних систем Збройних сил України (СБС) рекордної кількості російських окупантів та дронів типу "Шахед" протягом січня.

"У січні безпілотні підрозділи знищили 30+ тисяч росіян. Усі втрати верифіковані — кожне ураження має відеопідтвердження в системі DELTA. Лідером цього напряму за підсумками місяця став Спецпідрозділ СБУ Альфа. Після рекордних втрат у грудні наступальний потенціал ворога зменшився, але навіть попри це дронові підрозділи зуміли втримати високу планку. Наша стратегічна ціль — 50 тисяч знищених росіян на місяць", - написав Федоров в Телеграм.

Лідерами зі збиття "Шахедів" стали оператори 412-го полку безпілотних систем "Nemesis" (412 ОП БпС).

"Ми активно підвищуємо ефективність засобів "малої" ППО для захисту неба. Паралельно з партнерами закриваємо для ворога можливість використовувати західні технології для атак українців", - повідомив міністр.

Окремим важливим треком він назвав роботизацію небезпечних завдань. "Уже понад 100 підрозділів виконують НРК-місії — 7 495 у січні, 242 місії на день. Найбільше успішних місій у січні здійснила 3 окрема штурмова бригада. Наша мета — щоб усю небезпечну роботу на полі бою максимально виконували роботи, зменшуючи ризики для наших військових", - розповів Федоров.