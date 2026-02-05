Інтерфакс-Україна
Події
14:52 05.02.2026

СБС за січень знищили понад 30 тис. окупантів і рекордну кількість "Шахедів" – Міноборони

1 хв читати

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про знищення Силами безпілотних систем Збройних сил України (СБС) рекордної кількості російських окупантів та дронів типу "Шахед" протягом січня.

"У січні безпілотні підрозділи знищили 30+ тисяч росіян. Усі втрати верифіковані — кожне ураження має відеопідтвердження в системі DELTA. Лідером цього напряму за підсумками місяця став Спецпідрозділ СБУ Альфа. Після рекордних втрат у грудні наступальний потенціал ворога зменшився, але навіть попри це дронові підрозділи зуміли втримати високу планку. Наша стратегічна ціль — 50 тисяч знищених росіян на місяць", - написав Федоров в Телеграм.

Лідерами зі збиття "Шахедів" стали оператори 412-го полку безпілотних систем "Nemesis" (412 ОП БпС).

"Ми активно підвищуємо ефективність засобів "малої" ППО для захисту неба. Паралельно з партнерами закриваємо для ворога можливість використовувати західні технології для атак українців", - повідомив міністр.

Окремим важливим треком він назвав роботизацію небезпечних завдань. "Уже понад 100 підрозділів виконують НРК-місії — 7 495 у січні, 242 місії на день. Найбільше успішних місій у січні здійснила 3 окрема штурмова бригада. Наша мета — щоб усю небезпечну роботу на полі бою максимально виконували роботи, зменшуючи ризики для наших військових", - розповів Федоров.

Теги: #сбс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:25 05.02.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1164 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 1164 ворожі цілі

08:57 03.02.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1152 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 1152 ворожі цілі

08:26 01.02.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 591 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 591 ворожу ціль

08:32 30.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 902 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 902 ворожі цілі

ВАЖЛИВЕ

Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

ОСТАННЄ

Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

Росіяни обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона, поранена жінка

ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 720 осіб та 163 од. спецтехніки - Генштаб

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

Трамп заявив, що зміг зупинити ядерну війну між Росією та Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА