Сибіга про заяву сенаторів Чилі про війну в Україні: Закликаємо парламенти всіх країн світу наслідувати цей приклад

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував сенаторам Сенату Республіки Чилі за заяву до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ до України і розцінив його як заклик до парламентарів інших країн Латинської Америки об’єднатися на захист світового правопорядку.

"Чітка позиція чилійських законодавців — це голос правди з Латинської Америки, який підтверджує: прагнення до свободи та повага до міжнародного права не мають кордонів. Ми сприймаємо цей крок не лише як акт солідарності, а й як рішучий заклик до парламентарів усього регіону об’єднатися на захист світового правопорядку", - написав Сибіга в соцмережі Х у четвер.

Він закликав парламенти всіх країн світу "наслідувати цей приклад". "Сьогодні лідерство Глобального Півдня є вирішальним для посилення тиску на агресора та відновлення справедливого миру в усьому світі", - додав Сибіга.

Сенатори Чилі у своїй заяві з нагоди четвертої річниці вторгнення РФ в Україну висловили "найрішучіше засудження цієї невиправданої, незаконної та нічим не спровокованої агресії, яка є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН".

"Протягом цих чотирьох років український народ продемонстрував надзвичайну мужність, стійкість та рішучість, захищаючи свою свободу, незалежність та суверенне право визначати своє майбутнє. Російська агресія призвела до тисяч жертв серед цивільного населення, масового руйнування інфраструктури, примусового переміщення мільйонів людей та незліченні людські страждання. Ми повторюємо, що спроби Російської Федерації змінити кордони силою є неприйнятними та становлять серйозну загрозу не лише для України, але й для міжнародного миру та безпеки. Злочини, скоєні проти цивільного населення, мають бути належним чином розслідувані, а винні мають бути притягнуті до відповідальності перед міжнародним правосуддям", - йдеться в тексті заяві.

Сенатори висловлюють тверду солідарність з Україною та заявляють про підтримку її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів. "Ми підтверджуємо необхідність підтримки та посилення політичної, гуманітарної, економічної та оборонної підтримки України, а також посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію з вимогою негайно припинити її агресію", - зазначається в документі.