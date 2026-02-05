Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

Фото: @umerov_rustem Telegram

Дводенні тристоронні українсько-американсько-російські перемовини щодо припинення війни в Україні в Абу-Дабі (ОАЕ) завершились, повідомила речниця секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова Діана Давітян.

"Переговори закінчились. Комунікація буде згодом", - повідомила Давітян журналістам у четвер.

Як повідомлялося, двосторонні (Україна-США) та тристоронні (Україна-США-Росія) переговори проходили 4-5 лютого в Абу-Дабі.

Після завершення тристоронніх перемовин у середу відбувалася робота в групах. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що після тристоронніх перемовин були контакти української переговорної команди з американською стороною. За підсумками доповіді української делегації президент анонсував обмін військовополонених найближчим часом.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, який бере участь у перемовинах повідомив у четвер вранці, що делегації "домовилися про обмін 314 полоненими — перший такий обмін за п’ять місяців". "Цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам", - додав він.

Спецпредставник Трампа також анонсував прогрес у перемовинах на найближчі тижні, не уточнивши деталей.

Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський оновив до складу делегації України для участі в переговорному процесі з США та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру. У складі української делегації керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, народний депутат Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник Офісу президента України Олександр Бевз.

З американського боку участь у консультаціях взяли спецпосланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, Джаред Кушнер і Джошуа Груенбаум, а також міністр Сухопутних сил США Деніел Дрісколл та верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на рівні військового керівництва.