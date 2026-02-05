В Києві на дорогах складна ситуація, працює спецтехніка "Київавтодору" - Кличко

Ситуація на дорогах Києва складна, на вулицях з ночі працює спецтехніка "Київавтодору", повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Зранку прибирання ускладнилося великим трафіком авто на дорогах та продовженням снігопаду. Дорожнім службам дав доручення максимально посилити прибирання й обробку магістралей та інших вулиць, мостів і шляхопроводів, вʼїздів у місто", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він звернувся до киян з проханням бути обережними на дорогах, за можливості не виїжджати в місто на авто та не паркувати автівки в недозволених місцях, де вони заважають прибиранню вулиць.

"До підприємців, установ – балансоутримувачів звертаюся сумлінно поставитися до прибирання їх балансових територій. Робимо все в цих складних погодних умовах, щоб місто не зупинилося, щоб забезпечити життєдіяльність столиці", - резюмував мер.