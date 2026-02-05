Інтерфакс-Україна
Події
13:54 05.02.2026

Залучені до ліквідації наслідків обстрілів працівники "Укрзалізниці" отримуватимуть доплати 20 тис. грн - Кулеба

1 хв читати
Залучені до ліквідації наслідків обстрілів працівники "Укрзалізниці" отримуватимуть доплати 20 тис. грн - Кулеба
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій щодо запровадження щомісячних доплат працівникам "Укрзалізниці" (УЗ), залучених до ліквідації наслідків російських обстрілів, повідомив віцепремʼєр – міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Дякую всім, хто щодня працює поблизу лінії фронту й забезпечує рух поїздів та безпеку людей. Саме тому уряд підтримав ініціативу Мінрозвитку: до кінця опалювального сезону працівники Укрзалізниці, які ліквідовують наслідки російських атак, отримуватимуть додаткові 20 000 гривень щомісяця", - написав Кулеба в Телеграм у четвер.

Паралельно, за його словами, йде робота над посиленням захисту залізничної інфраструктури та пасажирських поїздів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у кінці січня прийняв постанову про запровадження щомісячних доплат до зарплати у розмірі 20 тис. грн українським енергетикам, тепловикам, газовикам, комунальникам, залізничникам.

"Додаткові 20 тис. грн до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та "Укрзалізниці", які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Ці фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро-, газо-, тепло- та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів", - повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко.

За її словами, кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть в лютому.

Теги: #доплати #залізничники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:20 25.12.2025
Солідарність і голос працівників: Молодіжна рада Профспілки залізничників презентує підсумки роботи та дослідження з корпоративного управління

Солідарність і голос працівників: Молодіжна рада Профспілки залізничників презентує підсумки роботи та дослідження з корпоративного управління

10:40 22.12.2025
Четверо працівників "Укрзалізниці" постраждали через аварію вантажного поїзду в Житомирській області - ДСНС

Четверо працівників "Укрзалізниці" постраждали через аварію вантажного поїзду в Житомирській області - ДСНС

11:52 24.10.2025
Міносвіти підтримує ідею дозволити місцевим органам встановлювати доплати для працівників позашкілля

Міносвіти підтримує ідею дозволити місцевим органам встановлювати доплати для працівників позашкілля

16:18 05.10.2025
Вчителям з вересня нараховують доплату 2 тис. грн на місяць, ближче до фронту – 4 тис. грн

Вчителям з вересня нараховують доплату 2 тис. грн на місяць, ближче до фронту – 4 тис. грн

09:25 26.09.2025
Кабмін встановив доплати для Служби судової охорони на прифронтових територіях

Кабмін встановив доплати для Служби судової охорони на прифронтових територіях

14:15 25.09.2025
Освітній омбудсмен про доплати вихователям: Ініціатива важлива, але потрібно дивитися на фінансову спроможність держави

Освітній омбудсмен про доплати вихователям: Ініціатива важлива, але потрібно дивитися на фінансову спроможність держави

09:19 11.09.2025
Кабмін оновив умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям

Кабмін оновив умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям

19:44 14.08.2025
Польські прикордонники затримали українських залізничників, які в'їхали до Польщі у стані алкогольного сп'яніння

Польські прикордонники затримали українських залізничників, які в'їхали до Польщі у стані алкогольного сп'яніння

09:06 31.07.2025
Через зволікання з прийняттям нормативних актів лише 16% громад скористались можливістю доплат до зарплат працівникам дитсадків

Через зволікання з прийняттям нормативних актів лише 16% громад скористались можливістю доплат до зарплат працівникам дитсадків

22:38 25.07.2025
Кабмін розподілив 271,2 млн грн субвенції на доплати вчителям

Кабмін розподілив 271,2 млн грн субвенції на доплати вчителям

ВАЖЛИВЕ

Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

ОСТАННЄ

Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

Росіяни обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона, поранена жінка

ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 720 осіб та 163 од. спецтехніки - Генштаб

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

Трамп заявив, що зміг зупинити ядерну війну між Росією та Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА