Залучені до ліквідації наслідків обстрілів працівники "Укрзалізниці" отримуватимуть доплати 20 тис. грн - Кулеба

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій щодо запровадження щомісячних доплат працівникам "Укрзалізниці" (УЗ), залучених до ліквідації наслідків російських обстрілів, повідомив віцепремʼєр – міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Дякую всім, хто щодня працює поблизу лінії фронту й забезпечує рух поїздів та безпеку людей. Саме тому уряд підтримав ініціативу Мінрозвитку: до кінця опалювального сезону працівники Укрзалізниці, які ліквідовують наслідки російських атак, отримуватимуть додаткові 20 000 гривень щомісяця", - написав Кулеба в Телеграм у четвер.

Паралельно, за його словами, йде робота над посиленням захисту залізничної інфраструктури та пасажирських поїздів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у кінці січня прийняв постанову про запровадження щомісячних доплат до зарплати у розмірі 20 тис. грн українським енергетикам, тепловикам, газовикам, комунальникам, залізничникам.

"Додаткові 20 тис. грн до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та "Укрзалізниці", які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Ці фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро-, газо-, тепло- та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів", - повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко.

За її словами, кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть в лютому.