Припинення дії договору СНО-III є прямим наслідком навмисного руйнування Росією архітектури глобальної безпеки – Сибіга

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Припинення дії договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між Росією і США (договір СНО-III) є прямим наслідком навмисного руйнування Росією архітектури глобальної безпеки і маніпуляцією для підриву підтримки України, вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Путін хоче, щоб усі правила були вибірковими або піддавалися сумніву, а нові правила встановлювалися виключно за його згодою. І саме цього йому не можна дозволити. Москва порушила договір і вийшла з нього в 2023 році. Путін тепер використовує це як ще один інструмент ядерного шантажу, щоб підірвати міжнародну підтримку України. Ніхто не повинен піддаватися цим маніпуляціям. Економіка Росії вступає в рецесію через відмову Путіна припинити війну проти України. Путін не має коштів для нової гонки стратегічних озброєнь", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що Москву "можна і потрібно стримувати".

"США та їхні європейські союзники успішно стримували СРСР у 1970-х і 1980-х роках, і вони, безсумнівно, можуть стримувати Росію, яка не може зрівнятися з Радянським Союзом. Україна, як країна, що зробила найбільший внесок у нерозповсюдження та глобальну денуклеаризацію, має право закликати трансатлантичну єдність залишатися сильною та принциповою, незважаючи на азартні ігри та блеф Росії", - підкреслив міністр.

Він додав, що закінчення дії нового договору СНО також має ознаменувати кінець ядерного шантажу з боку Росії.