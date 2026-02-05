Кабмін спростив оформлення та виплату ключових "дитячих" допомог - Улютін

Кабінет міністрів України спростив оформлення та виплату ключових "дитячих" допомог – у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до одного року та "єЯсла", повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

"Сім’ї з дітьми мають отримувати підтримку швидко і без зайвої бюрократії. Кабінет міністрів України спростив оформлення та виплату ключових "дитячих" допомог – у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до одного року та "єЯсла". Подати заяву тепер можна не лише у сервісних центрах Пенсійний фонд України, а й через ЦНАПи або уповноважених представників громад – ближче до дому та без довгих черг", - написав міністр у мережі Facebook.

За його словами, також вдосконалено механізм зарахування коштів: допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами вже можна оформити на поточний рахунок отримувача "Дія.Картки" (без необхідності спеціального режиму використання); допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та "єЯсла" вже зараз можна оформити на будь-яку картку із відкритим рахунком зі спеціальним режимом використання.

"ПФУ через відділення АТ "Ощадбанк" відкриє отримувачу такий рахунок одразу при зверненні. Невдовзі відкриється можливість оформити ці допомоги через "Дію", над цим працюємо з Міністерство цифрової трансформації України", - додав він.

Крім того, розширено напрями використання коштів для допомоги по догляду до одного року та "єЯсла".

Серед іншого відтепер є більше часу для звернення: подати заяву на допомогу по догляду за дитиною до одного року тепер можна до трьох місяців після досягнення дитиною одного року; продовжено термін оформлення допомоги "єЯсла" - якщо звернутися протягом півроку після виходу на роботу на повний день, гроші виплатять одразу за всі шість місяців (виплату порахують з місяця після того, як дитині виповнився 1 рік (але не раніше січня 2026 року) і до того місяця, коли дитині виповниться 3 роки).

"З початку січня ми бачимо великий ажіотаж у звʼязку з новим законом. Проте мами з маленькими дітьми не мають стояти на морозі у величезних чергах, щоб отримати державну допомогу. Прийняті сьогодні рішення спростять та пришвидшать цей процес", - написав Улютін.