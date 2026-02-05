Сніжна та відносно тепла погода очікується в Україні найближчими днями, на дорогах ожеледиця

Невеликий сніг очікується в більшості областей України 6 лютого, крім сходу, вночі й південного сходу, на заході та південному заході країни очікується сніг з дощем.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, вдень і місцями в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях ожеледь. На дорогах, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби 3-8°С морозу (вночі на сході та північному сході країни 10-15°С морозу), в західних та більшості південних областей від 4°С морозу до 1°С тепла (вдень на Закарпатті та в Криму 6-11°С тепла).

В Києві 6 лютого невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 6-8°С морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 6 лютого найвища температура вдень була зафіксована на позначці 7,6°С в 1990р., найнижча вночі -30,4°С в 1929р.

В суботу, 7 лютого, у північній та північно-східній частинах країни сніг; температура вночі 3-8°С морозу, вдень 1-6°С морозу. На решті території сніг та дощ (на півдні країни переважно дощ), місцями, крім півдня, ожеледь; температура протягом доби від 4°С морозу до 1°С тепла (вночі у східних областях 3-8°С морозу, вдень у південних областях 1-6°С тепла, на Закарпатті до 9°С); в Криму вночі 1-6°С тепла, вдень 6-11°С.

На дорогах, крім півдня та Закарпаття, місцями ожеледиця; на південному заході та півдні країни вночі та вранці подекуди туман.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с.

В Києву на 7 лютого помірний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°С, вдень 3-5°С морозу.