Глава МЗС Естонії прибув до Києва: Мир настане лише тоді, коли РФ зрозуміє безнадійність своєї стратегії

Фото: https://www.facebook.com/margus.tsahkna/

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна прибув до Києва та відвідав місця ударів російських дронів та ракет по цивільних об’єктах у місті.

"Зараз я перебуваю в Україні та на власні очі бачу результати спустошення, яке чинить Росія. Росія продовжує цю руйнівну агресію не через брак діалогу, а тому, що вона все ще вважає себе на шляху до успіху. Тому тиск, який чиниться на українців тут, у Києві, щоб вони пішли на поступки, сприймається як зрада. Зовнішня політика Естонії не зміниться, і ми будемо твердо стояти на наших нинішніх принципах, підтримуючи Україну та протистоячи агресії", - написав Цакхна в соцмережі Facebook у четвер, проілюструвавши повідомлення фотографіями руйнувань.

Він наголосив, що РФ продовжуватиме обманювати всіх, хто сподівається змусити її до миру шляхом переговорів, доки не переконається, що їй не вдасться досягти своїх цілей воєнним шляхом. "Будь-яка поступка, запропонована росіянам, призведе до їхніх нових вимог. У європейському контексті це означає передачу безпеки Естонії у сферу впливу Росії… Відправною точкою наших дій є розуміння того, що Росія не прагне миру. Це доведено продовженням військових атак Росії в Україні, одночасною участю в переговорах або вимогами, щоб повне прийняття Україною умов Росії було передумовою для миру. Кремль все ще вважає, що може досягти своїх початкових цілей. Доки це переконання зберігається, Росія не змінить своєї поведінки", - зазначив глава МЗС Естонії.

Він нагадав про уроки Тартуського договіру 1920 року та вказав, що він застосовується і сьогодні.

"Мир настане лише тоді, коли Росія зрозуміє безнадійність своєї стратегії. Естонський народ також критично ставиться до поступок. 82% респондентів опитування громадської думки щодо зовнішньої політики не погоджуються з думкою, що Україна повинна поступитися Росії територіями, що знаходяться під її контролем. Шлях до справедливого та міцного миру лежить лише через політичну, економічну та військову підтримку України та тиск на Росію. Це твердий принцип естонської зовнішньої політики… Важливо, щоб усі люди, які представляють зовнішню політику Естонії, підтвердили ці принципи", - наголосив Цакхна.

Міністр зазначив, що Естонія з початку повномасштабної війни заявляла, що справжній мир буде досягнутий, якщо РФ відмовиться від плану знищення України та реорганізації європейської безпеки, що було метою агресії. "Ми відчували російську загрозу ще до того, як танки почали рухатися в бік України, і надіслали військову допомогу Києву за тижні до 24 лютого 2022 року. Сьогодні союзники визнають, на жаль, ціною української крові, що до наших попереджень про російську загрозу слід було прислухатися раніше. Тепер союзники дослухалися до наших меседжів, коли ми говорили, що поступки не принесуть миру і що Росія розуміє лише тиск", - констатував він.