Ситуація в Харкові та Києві лишається складною – Зеленський за підсумками селекторної наради з енергетики

Президент України Володимир Зеленський присвятив щоденну селекторну нараду ситуації в енергетиці та загальній ситуації в областях України, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

"Міністр енергетики сьогодні в Харкові, щоб максимально активізувати всі робочі процеси, які є в регіоні. Ситуація в Києві залишається теж складною, і більш ніж 1100 будинків – без опалення. Важливо, щоб у людей була вся необхідна допомога, яка потрібна", - написав Зеленський в Телеграм у четвер за підсумками наради.

Він подякував НАК "Нафтогаз України" за роботу над програмою теплих пакунків і повідомив, що ті роздали людям більш ніж 20 тисяч таких пакунків. "Загалом обсяг програми має вийти на рівень 100+ тисяч пакунків. Важливо, щоб місцеві влади в громадах, у містах підтримували цю роботу урядових структур і Нафтогазу. Хочу також відзначити ДСНС України та Укргідроенерго за роботу фахівців для ліквідації наслідків російських ударів – люди працюють за будь-яких умов та обставин і дають результат, це надзвичайно відчутно", - зазначив президент.

Голова держави повідомив, що суттєва увага на нараді була присвячена застосуванню ракет окупантами проти України. "Перше – по роботі проти російських дронів-розвідників повинно бути додаткове посилення. Друге – треба й надалі застосовувати всі методи захисту від РСЗВ та відповідно завдавати ударів по російських позиціях. Розраховую на результати щодо цього від Міністерства оборони й командування ЗСУ", - сказав Зеленський.