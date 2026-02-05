Кабмін утворив Коордцентр з розвитку когенерації - Свириденко

Кабінет міністрів України утворив Координаційний центр з розвитку когенерації, до загальної мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"В Україні до загальної мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей. Водночас уже збудовані та технічно готові до запуску установки простоюють в громадах. Це тепло і електроенергія, які країна могла б отримувати вже зараз — у розпал постійних ворожих атак на енергосистему. Саме тому продовжуємо ухвалювати рішення для якнайшвидшого підключення всіх наявних когенераційних установок, які має бізнес, купують та отримують від міжнародних партнерів громади", - написала Свириденко в телеграм-каналі у четвер.

Вона наголосила, що обласні військові адміністрації мають забезпечити формування та верифікацію переліку всіх когенераційних установок, в тому числі станом на зараз не підключених, і подати його Міністерства енергетики та Міністерства розвитку громад та територій, а Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) забезпечуватиме постійне оновлення інформації у відповідному дашборді.

"ОВА спільно з органами місцевого самоврядування, державними компаніями операторами систем розподілу повинні швидко підключити всі наявні установки і негайно почати виробництво електроенергії та тепла. Держенергонагляд і НКРЕКП мають спростити підключення когенерації до всіх мереж та постійно здійснювати моніторинг процесу підключення", - додала вона.

Свириденко наголосила, що у разі виявлення зловживань посадові особи, які мають забезпечувати підключення обʼєктів когенерації, нестимуть персональну відповідальність за невиконання урядових рішень.