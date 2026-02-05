Інтерфакс-Україна
13:10 05.02.2026

Київ отримав першу партію генераторів від Євросоюзу – Кличко

Київ отримав першу партію генераторів від Євросоюзу – Кличко
Фото: @vitaliy_klitschko Telegram

Київ отримав першу партію із 177 генераторів від Європейського Союзу, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Зокрема, 135 джерел живлення потужністю 20 кВт та 42 генератора - по 22 кВт. Місто спрямує їх, переважно, для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що генератори надані зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС - rescEU через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (Emergency Response Coordination Centre (ERCC) при Генеральному директораті з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - DG ECHO). Поставки з резерву rescEU повністю фінансує ЄС та координує Європейська комісія.

"Завтра очікуємо другу партію - ще 41 генератор. Тобто, від ЄС буде загалом 218 генераторів. Дякуємо європейським партнерам за цю вкрай необхідну допомогу в умовах надзвичайної ситуації, яка склалася в Україні та Києві через масовані ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури", - додав мер.

