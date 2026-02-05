Інтерфакс-Україна
Події
13:05 05.02.2026

Фонд Пінчука вперше відкриє "Український дім" у партнерстві з Мюнхенською конференцією з безпеки

Мюнхенська конференція з безпеки, яка пройде 12-15 лютого цього року в 62-й раз, в ці дні у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука, Офісом президента України та Асоціацією оборонної промисловості України вперше відкриє спеціальний Український дім в Мюнхені.

Як зазначається у пресрелізі Фонда Пінчука у четвер, в межах партнерства в "Українському домі" 14 лютого фонд та Ялтинська європейська стратегія (YES) вже вдев’яте проведуть свій традиційний Український ланч "Україна: на передовій майбутнього", який збере політичних лідерів, керівників бізнесу та експертів для обговорення ролі України в європейській та глобальній безпеці, інноваціях та стійкості.

Окрім Українського ланчу, Фонд Пінчука представить виставку, куратором якої є артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф. Виставка висвітлить загрози безпеці Європи та її здатність змінюватися з необхідною швидкістю.

"Європа перебуває під загрозою з боку росії. Європа прагне збільшити свій інноваційний потенціал та швидкість, щоб забезпечити свою майбутню силу, економічну могутність та здатність формувати глобальний розвиток. Ми хочемо підкреслити – Україна може стати потужним чинником  у подоланні обох викликів", -- наводяться у релізі слова виконавчої директорки YES Світлани Ковальчук.

"Український дім" працюватиме за за адресою Kardinal-Faulhaber-Straße 14 – за декілька кроків від готелю Bayerischer Hof, де проходять всі основні події конференції.

Зазначається, що Український ланч і відкриття виставки транслюватимуться в прямому ефірі та будуть доступні онлайн та на YouTube каналі Фонду Пінчука (https://www.youtube.com/user/PinchukFoundation).

Мюнхенська конференція з безпеки цього року анонсувала понад 1 тис. учасників з понад 115 країн, серед яких близько 60 глав держав та урядів. За даними організаторів, більше двох третин усіх європейських глав держав та урядів вже підтвердили свою участь. Окрім того очікується найбільша в історії делегація США, до складу якої входить понад чверть членів Сенату США.

У конференції, як зазначається на її сайті, також візьмуть участь понад 50 лідерів міжнародних організацій – більше, ніж будь-коли раніше, серед них глави ЄС, НАТО, АСЕАН, ОБСЄ, Світового банку, Світової організації торгівлі та численних агентств ООН.

Як повідомлялося, подібний "Український дім" з 2018 року працює на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, де також вже багато років проходить організований Фондом Пінчука щорічний "Український сніданок".

Теги: #український_дім #фонд_пінчука #мюнхенська_конференція

