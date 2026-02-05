Інтерфакс-Україна
Події
12:53 05.02.2026

Кабмін затвердив план заходів до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи

1 хв читати
Кабмін затвердив план заходів до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи

Кабінет міністрів України затвердив план заходів, пов’язаних з 40-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, на 2026 рік, повідомили в Міністерстві соціальної політики, сімʼї та єдності.

Згідно з повідомленням міністерства, рішення спрямоване на забезпечення вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у зв’язку з 40-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, збереження історичної пам’яті про одну з найбільших техногенних екологічно-гуманітарних катастроф в історії людства, а також на належну організацію та реалізацію пам’ятних, соціальних та інформаційних заходів на державному рівні.

Теги: #роковини #чорнобильська_катастрофа

