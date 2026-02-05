У Львові жінка вистрілила в мікроавтобус ТЦК

У понеділок, 2 лютого, мешканка Львова завдала кількох ударів по мікроавтобусу ТЦК, а згодом вистрілила у нього, повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

"Подія сталася 2 лютого близько 7:30 на вулиці Космічній у Львові. Жінка завдала кількох ударів по лобовому склу мікроавтобуса Volkswagen, у якому перебувала група оповіщення. Після того як транспортний засіб продовжив рух, вона здійснила постріл, влучивши у заднє скло автомобіля. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні на сайті в четвер.

Правоохоронці встановили особу зловмисниці, нею виявилась 44-річна мешканка Львова. Слідчо-оперативна група вилучила у жінки предмет, схожий на травматичний пістолет, який скеровано на експертне дослідження.

Фігурантці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.