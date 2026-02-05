Україна на рівні посла взяла участь в організованому США інавгураційному Міністерському засіданні з рідкоземів

Посол України в США Ольга Стефанішина взяла участь у першому Міністерському засіданні щодо критично важливих корисних копалин (CRM), яке організував Державний департамент США на чолі з держсекретарем Марко Рубіо у Вашингтоні 4 лютого.

"Разом із представниками понад 50 країн я взяла участь від імені України у першому Міністерському засіданні з критично важливих корисних копалин, яке проводив держсекретар Рубіо", – написала Стефанішина у соцмережі X.

Вона нагадала, що минулого року Україна та США підписала знакову угоду, яка передбачає "найамбітнішу та безпрецедентну двосторонню співпрацю в цій галузі".

"Наш досвід також сприяв формуванню геостратегічної ініціативи США FORGE, запущеної сьогодні: США викладають план розвитку глобальної співпраці щодо критично важливих корисних копалин", – зазначила посол України.

"Це питання неймовірної важливості для цієї адміністрації (США), і це один з головних пріоритетів цієї адміністрації. І, я думаю, що це головний пріоритет для всього світу, а саме те, як диверсифікувати наші ланцюги поставок, як диверсифікувати наш доступ до критично важливих корисних копалин, щоб забезпечити їхню безпеку та надійність", – сказав на відкритті інавгураційного Міністерського засідання Рубіо.

На думку віцепрезидента США Джей Ді Венса, який також виступив з промовою на початку зустрічі, сьогодні міжнародний ринок критично важливих мінералів зазнає невдачі.

"Він не здатний створити внутрішні ринки чи гідні робочі місця для нашої робочої сили, а також не здатний забезпечити безпеку наших країн. Ланцюги поставок залишаються крихкими та надзвичайно концентрованими. Ціни на активи та сировинні товари постійно падають під впливом сил, які не залежать від жодної окремої країни", – вважає віцепрезидент.

За його словами, дуже часто після оголошення нових проєктів літієвої шахти, центру видобутку галію та років планування та фінансування ринок за одну ніч затоплюють іноземні поставки, ціни падають, інвестори виходять, проект зупиняється і зрештою гине.

"І результатом є світовий ринок, де постійні інвестиції практично неможливі, і так буде доти, доки ціни будуть нестабільними та непередбачуваними. І це одна з речей, над якою ми хочемо працювати в рамках цієї ініціативи. Давайте зробимо ціни більш передбачуваними та менш нестабільними, щоб ми могли підтримувати внутрішні ланцюги поставок та інвестиції, які роблять ці ланцюги постачання можливими", – наголосив Венс.

Він додав, що адміністрація мобілізувала інструменти державного фінансування у безпрецедентних масштабах, надавши Управлінню стратегічного капіталу до $100 млрд у вигляді кредитних повноважень на CRM, і "Марко (Рубіо) тепер також венчурний капіталіст".

"Ми відмовилися від старих ортодоксальних поглядів та придбали прямі частки у високодохідних гірничодобувних та переробних компаніях (…) Протягом минулого року наша адміністрація підписала угоди. Ми започаткували багато спільних ініціатив. І ми виділили значні ресурси багатьом із вас у цій залі, багатьом урядам. Наша робота охоплює різні регіони та всі етапи ланцюжка створення вартості", – зазначив віцепрезидент США.

У переліку угод перерахована й угода з Україною щодо створення Американсько-українського інвестиційного фонду з відбудови.

За його словами, Міністерська зустріч має пришвидшити цю спільну роботу, тому адміністрація Трампа пропонує конкретний механізм повернення світового ринку критично CRM до здоровішого, більш конкурентного стану – преференційну торговельну зону для CRM, захищену від зовнішніх збоїв за допомогою обов’язкових цінових лімітів.

"Ми встановимо референтні ціни на критично важливі корисні копалини на кожному етапі виробництва, ціноутворення, яке відображає реальну, справедливу ринкову вартість", – заявив Венс.

Він уточнив, що для членів преференційної зони ці референтні ціни діятимуть як нижня межа, що підтримуватиметься за допомогою регульованих тарифів для забезпечення цілісності ціноутворення.

"Разом ми хочемо, щоб члени організації сформували торговельний блок серед союзників і партнерів, який гарантуватиме доступ Америки до американської промислової потужності, а також розширюватиме виробництво по всій зоні", – пояснив віцепрезидент.

На його думку, членство буде життєво важливим для країн, що розвиваються, які прагнуть розширити гірничодобувні потужності.

На засіданні зазначалося, що на США припадає 30% CRM, а з 57 таких корисних копалин понад десяток не видобувається у Сполучених Штатах. Конгрес виділив $2 млрд протягом літа для накопичення корисних копалин у національному оборонному резерві, а днями президент Дональд Трамп оголосив про проект "Сховище" – створення національного стратегічного резерву CRM вартістю $12 млрд під егідою Експортно-імпортного банку США.

В рамках засідання США підписали 11 нових двосторонніх рамкових угод або меморандумів про взаєморозуміння щодо CRM з такими країнами, як Аргентина, Острови Кука, Еквадор, Гвінея, Марокко, Парагвай, Перу, Філіппіни, Об’єднані Арабські Емірати та Узбекистан.

