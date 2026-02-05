Інтерфакс-Україна
Події
12:31 05.02.2026

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Українська, американська та російська делегації на перемовинах в Абу-Дабі (ОАЕ) домовилися про обмін 314 полоненими між російською та українською сторонами, повідомив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, який бере участь у перемовинах.

"Сьогодні делегації Сполучених Штатів, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими — перший такий обмін за п’ять місяців. Цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам", - написав Віткофф в соцмережі Х у четвер.

Він зазначив, що попереду "ще багато роботи", але такі кроки "демонструють, що постійна дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні".

Спецпредставник Трампа також анонсував прогрес у перемовинах на найближчі тижні, не уточнивши деталей.

"Обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес", - написав Віткофф, подякувавши ОАЕ "за проведення цих обговорень".

Як повідомлялося, двосторонні (Україна-США) та тристоронні (Україна-США-Росія) переговори проходять 4-5 лютого в Абу-Дабі.

Після завершення тристоронніх перемовин у середу відбувалася робота в групах. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що після тристоронніх перемовин були контакти українскої переговорної команди з американською стороною. За підсумками доповіді української делегації президент анонсував обмін військовополонених найближчим часом.

Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський оновив до складу делегації України для участі в переговорному процесі з США та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру. У складі української делегації керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, народний депутат Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник Офісу президента України Олександр Бевз.

З американського боку участь у консультаціях взяли спецпосланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, Джаред Кушнер і Джошуа Груенбаум, а також міністр Сухопутних сил США Деніел Дрісколл та верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на рівні військового керівництва.

Теги: #обмін_полоненими #домовленості

