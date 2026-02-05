Інтерфакс-Україна
Події
12:15 05.02.2026

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про блокування роботи усіх терміналів супутникового інтернету Starlink, які перебувають в користуванні російських окупантів, натомість зазначив, що у українських військовослужбовці продовжують працювати лише ті термінали, які були внесені у тзв "білий список".

"Продовжуємо верифікувати термінали Starlink. Перша черга терміналів, які потрапили в "білий список", уже працює. Наразі "білі списки" оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює - варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу", - написав Федоров у Телеграм.

За його словами, цивільним користувачам також потрібно верифікувати свої термінали Starlink, але це можна робити через Центри надання адміністративних послуг. Для юридичних осіб незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі "Дія", анонсував міністр оборони.

"Наша команда разом із партнерами оперативно відпрацьовує всі кейси. Дякую військовим та командирам, які оперативно верифікували свої термінали. Безперервність і стабільність звʼязку для фронту критично важлива", - додав Федоров.

Як повідомлялося, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 14 січня 2026 року, російські війська почали оснащувати свої безпілотники "Молнія-2" супутниковими системами Starlink, що значно підвищило їхню ефективність на полі бою.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового зв’язку Starlink, завдяки чому в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, а інші будуть відключені. Для Сил оборони діє окремий захищений канал верифікації через Delta. Федоров пояснив, що завдяки "білому списку" стабільний звʼязок для українців зберігається, безпеку посилюється, а ворог позбавляться технологічних переваг.

