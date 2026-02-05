Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ з використанням ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Уточнюється, що ціллю ударів став комплекс будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності.

"За наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території", - зазначили в Генштабі.