Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Станом на ранок 5 лютого внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлено споживачів у Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях, повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу в четвер.

"По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення", - зазначив він.

Окрім того, через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 34 населені пункти (н.п.) у Київській, Одеській та Тернопільській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.