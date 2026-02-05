Інтерфакс-Україна
Події
11:57 05.02.2026

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

1 хв читати
Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині
Фото: Червоний Хрест України

Три новостворені мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста (УЧХ) запрацювали в Херсонській області з початку 2026 року.

"За минулий місяць мобільні медичні бригади (ММБ) надали 641 консультацію первинної медичної допомоги місцевому населенню. Наразі команди здійснюють виїзди до Високопільської, Калинівської, Тягінської, Бериславської та Новорайської територіальних громад", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

До складу ММБ входять сімейний лікар, медична сестра та водій. Вони надають допомогу всім жителям, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, багатодітним сім’ям, літнім людям, дітям і дорослим, а також особам з інвалідністю. Кожен з пацієнтів може отримати консультації лікарів, первинний огляд та оцінку загального стану здоров’я, базову діагностику (вимірювання артеріального тиску, рівня цукру та кисню в крові).

В Українському Червоному Хресті наголосили, що через постійні зміни лінії зіткнення та регулярні обстріли Херсонської області з боку армії Російської Федерації робота мобільних медичних бригад має критичне значення, адже доступ до лікарень і аптек тут часто обмежений або відсутній.

Графік виїздів за рішенням Центрів первинної медико-санітарної допомоги спільно з ММБ Українського Червоного Хреста коригується з дотриманням правил безпеки для команди та жителів.

Теги: #тчху #учх #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:41 05.02.2026
Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

17:09 04.02.2026
УЧХ надавав першу допомогу постраждалим від повітряної атаки РФ у Запоріжжі

УЧХ надавав першу допомогу постраждалим від повітряної атаки РФ у Запоріжжі

11:21 04.02.2026
УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

10:44 04.02.2026
Медпрацівниця загинула на Херсонщині через атаку БпЛА

Медпрацівниця загинула на Херсонщині через атаку БпЛА

08:49 04.02.2026
Ворог атакував Херсонщину, постраждали чотири людини

Ворог атакував Херсонщину, постраждали чотири людини

21:37 03.02.2026
УЧХ допомагав постраждалим від ракетно-дронових атак РФ у Києві та Харкові

УЧХ допомагав постраждалим від ракетно-дронових атак РФ у Києві та Харкові

10:57 03.02.2026
Російські обстріли забрали життя жителя Херсонської області, 9 поранені, у т.ч. комунальники – Нацполіція

Російські обстріли забрали життя жителя Херсонської області, 9 поранені, у т.ч. комунальники – Нацполіція

16:02 02.02.2026
УЧХ допомагає ліквідувати наслідки атаки російських БпЛА у Черкасах

УЧХ допомагає ліквідувати наслідки атаки російських БпЛА у Черкасах

11:58 02.02.2026
УЧХ у 2025 році виплатив постраждалим від війни понад 590 млн грн грошової допомоги

УЧХ у 2025 році виплатив постраждалим від війни понад 590 млн грн грошової допомоги

07:41 02.02.2026
Російські війська обстріляли житлові квартали Дніпровського району Херсона, відомо про двох постраждалих

Російські війська обстріляли житлові квартали Дніпровського району Херсона, відомо про двох постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

ОСТАННЄ

Україна на рівні посла взяла участь в організованому США інавгураційному Міністерському засіданні з рідкоземів

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

СБУ затримала в Харкові навідницю - викладачку в університеті

Росіяни били по логістичній інфраструктурі на Сумщині, постраждала залізничниця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА