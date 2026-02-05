Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Фото: Червоний Хрест України

Три новостворені мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста (УЧХ) запрацювали в Херсонській області з початку 2026 року.

"За минулий місяць мобільні медичні бригади (ММБ) надали 641 консультацію первинної медичної допомоги місцевому населенню. Наразі команди здійснюють виїзди до Високопільської, Калинівської, Тягінської, Бериславської та Новорайської територіальних громад", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

До складу ММБ входять сімейний лікар, медична сестра та водій. Вони надають допомогу всім жителям, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, багатодітним сім’ям, літнім людям, дітям і дорослим, а також особам з інвалідністю. Кожен з пацієнтів може отримати консультації лікарів, первинний огляд та оцінку загального стану здоров’я, базову діагностику (вимірювання артеріального тиску, рівня цукру та кисню в крові).

В Українському Червоному Хресті наголосили, що через постійні зміни лінії зіткнення та регулярні обстріли Херсонської області з боку армії Російської Федерації робота мобільних медичних бригад має критичне значення, адже доступ до лікарень і аптек тут часто обмежений або відсутній.

Графік виїздів за рішенням Центрів первинної медико-санітарної допомоги спільно з ММБ Українського Червоного Хреста коригується з дотриманням правил безпеки для команди та жителів.