Інтерфакс-Україна
Події
11:48 05.02.2026

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

1 хв читати
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру начальнику управління міграційного контролю Головного управління Державної міграційної служби України (ДМС) в Одеській області у незаконному збагаченні на понад 13 млн грн.

"Посадовець, якого вже судять за одержання неправомірної вигоди, накопичив активи, вартість яких у рази перевищує його офіційні доходи", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією відомства, в червні 2024 року слідчі ДБР викрили фігуранта на "зароблянні" на іноземцях.

"За $20 тис. фігурант зі спільником обіцяв посприяти уродженцю Республіки Молдова у вирішенні міграційних питань на території України", - уточнюють в Бюро.

Згідно з повідомленням, щоб приховати куплене майно, придбане за незаконний "підробіток", та уникнути відповідальності, посадовець оформлював нерухомість та інші активи на свою матір.

Теги: #міграційна_служба #незаконне_збагачення

