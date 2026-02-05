Інтерфакс-Україна
Події
11:41 05.02.2026

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Четверо людей загинуло та п’ятеро поранено в результаті російських обстрілів Херсонської області протягом минулої доби, ворог атакував транспорт медиків та поліції, повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області в четвер.

"В Олександрівці росіяни цілеспрямовано атакували FPV-дроном автомобіль медичної служби. Внаслідок підступного удару загинула 51-річна медсестра та отримав поранення 42-річний чоловік. У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя. Транспортний засіб пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

У місті Берислав в результаті атаки дроном типу "FPV" загинув 52-річний місцевий житель.

"Внаслідок артобстрілу Антонівки загинув 38-річний чоловік, який у момент атаки перебував на вулиці. Ввечері росіяни здійснили скид вибухівки з БпЛА на службовий автомобіль патрульної поліції, який прибув на виклик. В результаті удару транспортний засіб пошкоджено. Поліцейські не постраждали. Також по селищу окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню", - повідомили у поліції.

В Українці військові рф атакували FPV-дроном 56-річну жінку, яка йшла вулицею. Внаслідок удару вона дістала вибухову травму, множинні уламкові поранення передпліччя та стегон. 

У Дніпровському районі Херсона вдень через скид вибухівки з БпЛА постраждав 59-річний чоловік, його ушпиталили з вибуховою травмою, уламковими пораненнями плеча та ноги.  В результаті подальших дронових атак пошкоджено два тролейбуси й автомобіль, пошкоджено приватний будинок. "Стало відомо про загибель 53-річного чоловіка у цьому районі. 03-го лютого він потрапив під артилерійський обстріл й отримав смертельні поранення", - йдеться в повідомленні.

По медичну допомогу звернулися дві жінки з селища Комишани та Корабельного району Херсона, які днями раніше постраждали через російські обстріли. У них діагностували мінно-вибухові травми й контузії.

Внаслідок обстрілу Центрального району обласного центра пошкоджено п’ять  приватних будинків та складське приміщення. Ще один житловий будинок пошкоджено внаслідок артобстрілу у прибережній зоні Корабельного району.

Крім цього, артилерійським вогнем пошкоджено автомобіль у Федорівці, три приватні будинки в Зеленівці, два житлові будинки в Білозерці, один – у Дар’ївці. "У Червоному та Дар’ївці російські військові вдарили FPV-дронами по трьох автомобілях, які пошкоджено. У Томиній Балці спрямували дрон типу "FPV" на навчальний заклад, який пошкоджено", - повідомили у поліції.

Загалом обстрілами в області за добу пошкоджено 14 приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, два тролейбуси, службовий автомобіль поліції та шість цивільних автівок, складське приміщення.

"Російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Херсонського й Бериславського районів з артилерії, реактивних систем залпового вогню та БпЛА різних типів. Під вогневим ураженням армії рф перебували Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Дар’ївка, Зеленівка, Олександрівка, Білозерка, Ромашкове, Томина Балка, Софіївка, Велетенське, Нова Зоря, Федорівка, Кізомис, Дніпровське, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Українка, Червоне, Новорайськ, Бургунка, Вірівка, Львове, Одрадокам’янка, Ольгівка, Тягинка, Козацьке, Веселе", - йдеться в повідомленні поліції.

За добу поліція відреагувала на 326 заяв і повідомлень громадян, відкрила 17 проваджень за статтею 438 "Воєнні злочини" Кримінального кодексу України.

Теги: #херсонська_область #обстріли

