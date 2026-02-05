Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який у четвер прибув з візитом до Києва, взяли участь у церемонії вшанування пам’яті полеглих у російсько-українській війні та принесли квіти до народного меморіалу біля стіни Свято-Михайлівського монастиря в центрі української столиці.

"Віддали шану загиблим українським захисникам і захисницям разом із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вічна памʼять нашим найхоробрішим людям, які боролися за Україну, захищали її незалежність і загинули в цій боротьбі", - написав Зеленський в Телеграм у четвер.