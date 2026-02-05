Інтерфакс-Україна
11:02 05.02.2026

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 4 лютого 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 4 лютого росіяни вбили 8 жителів Донеччини: 7 у Дружківці та 1 у Лимані. Ще 21 людина в області за добу дістала поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Зокрема, у Дружківці 7 людей загинули і 17 поранені, пошкоджено 3 п’ятиповерхівки, 3 приватні будинки, торговельні павільйони, склади і 3 автівки.

У Лимані загинула людина. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок; у Малинівці пошкоджено 6 приватних будинків, у Райгородку – будинок і господарчі споруди. У Краматорську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, інфраструктуру і спортивний об’єкт.

У Добропіллі поранено людину, пошкоджено будинок. У Новому Шаховому і Золотому Колодязі пошкоджено по 6 будинків, у Торецькому – 3, у Грузькому – 2.

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

З лінії фронту за добу евакуйовано 922 людини, у тому числі 38 дітей.

донецька_область обстріли

11:41 05.02.2026
Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

17:59 04.02.2026
У Дружківці 7 загиблих, 15 поранених через удар РФ по ринку – ДСНС

14:06 04.02.2026
Щонайменше 6 людей загинули, одна – поранена через ворожі удари по Дружківці – ОВА

09:06 04.02.2026
Протягом доби 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

08:49 04.02.2026
Ворог атакував Херсонщину, постраждали чотири людини

08:33 04.02.2026
Атака БпЛА на Дніпропетровщину: Двоє загиблих, двоє постраждалих

07:29 04.02.2026
Внаслідок обстрілів РФ на Сумщині загинула людина, троє поранені - поліція

07:28 04.02.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 32 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 11 постраждалих

07:20 04.02.2026
Російські війська вночі атакували Одесу: Двоє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру

19:06 03.02.2026
Три людини поранені через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

Зеленський назвав кількість загиблих на фронті – 55 тисяч, без врахування зниклих безвісти

Україна на рівні посла взяла участь в організованому США інавгураційному Міністерському засіданні з рідкоземів

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

СБУ затримала в Харкові навідницю - викладачку в університеті

Росіяни били по логістичній інфраструктурі на Сумщині, постраждала залізничниця

