Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 4 лютого 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 4 лютого росіяни вбили 8 жителів Донеччини: 7 у Дружківці та 1 у Лимані. Ще 21 людина в області за добу дістала поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Зокрема, у Дружківці 7 людей загинули і 17 поранені, пошкоджено 3 п’ятиповерхівки, 3 приватні будинки, торговельні павільйони, склади і 3 автівки.

У Лимані загинула людина. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок; у Малинівці пошкоджено 6 приватних будинків, у Райгородку – будинок і господарчі споруди. У Краматорську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, інфраструктуру і спортивний об’єкт.

У Добропіллі поранено людину, пошкоджено будинок. У Новому Шаховому і Золотому Колодязі пошкоджено по 6 будинків, у Торецькому – 3, у Грузькому – 2.

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

З лінії фронту за добу евакуйовано 922 людини, у тому числі 38 дітей.